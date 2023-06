La bonne affaire de la semaine : ce nouvel accessoire Apple est en promotion temporairement à -23 % et coûte moins de 27€

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Pour répondre à cette question, il est indispensable de comparer par rapport à ailleurs. Et justement, ce stylet, qui ne coûte que 26.84€ sur Amazon, coûte plus de 32€ chez Bol, seul autre concurrent qui dispose actuellement du produit chez lui. Et si on regarde les 8295 autres évaluations présentes sur le site Amazon, ce produit est de très bonne valeur puisqu’il est noté à 4.5/5.

À lire aussi

Le stylet pen pour Apple iPad (2018-2022)

Une inclinaison pour esquisse : explorez de nouveaux horizons artistiques avec des angles différents qui créent des lignes et des ombres uniques, vous permettant de dessiner sur votre iPad comme un véritable crayon d’esquisse.

Ce stylet IPad est actuellement en promotion. ©Amazon

Un support avec rejet de la paume : bénéficiez d’une expérience de dessin naturelle et confortable en posant votre paume, votre main ou votre doigt sur l’écran sans besoin de porter des gants, éliminant ainsi les touches accidentelles .

La pointe de stylo Pixel : profitez d’une précision parfaite et d’une réponse exceptionnelle grâce à sa pointe de 2 mm, offrant une expérience de dessin en douceur et sans décalage , comparable à la plume du crayon Apple.

Une excellente qualité : son design sans couture avec une finition mate procure une sensation de prise en main optimale. Facile à utiliser, ce stylet est prêt à être utilisé dès que l’inspiration vous frappe, sans nécessité de connexion Bluetooth ou sans fil. Il se fixe magnétiquement sur votre iPad pour une commodité accrue.

Exprimez votre créativité avec le stylet professionnel Glangeh pour écran tactile, offrant une inclinaison pour esquisse et des angles différents pour des résultats uniques. Profitez d’une expérience de dessin réaliste sur votre iPad grâce à sa pointe de stylo Pixel précise et sa compatibilité avec les modèles Apple iPad les plus récents.