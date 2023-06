L’un des meilleurs fers à repasser présents sur le marché est actuellement à -36 % sur Amazon, une affaire à ne pas louper !

Est-ce une bonne affaire ?

Disponible pour seulement 31.64€ sur Amazon, le fer à repasser de la marque Imetec est une superbe affaire sur le site, oui. Si on compare avec le site Kitchen, le fer est présent pour plus de 51.87€, soit plus de 20€ de différence ! À noter que sur le site Amazon, la cote de fer est à 4.2/5, une excellente moyenne, donc.

Le fer à repasser Imetec ZeroCalc Z3 3900

Voici les principales qualités de ce produit d’exception :

La technologie ZeroCalc : bénéficiez de quatre protections anticalcaire intégrées qui prolongent la durée de vie de votre fer à repasser en évitant l’accumulation de calcaire.

Une plaque en céramique multitrous de 2400 W : profitez d’une diffusion uniforme de la chaleur grâce à cette plaque en céramique dotée de multiples trous, assurant une fluidité exceptionnelle lors du repassage.

Ce fer à repasser Imetec est disponible pour un prix très bas. ©Amazon

Un coup de vapeur puissant de 170 g : libérez une puissante vapeur pour éliminer efficacement les plis les plus tenaces. Le dispositif anti-goutte empêche les fuites indésirables pendant le repassage.

Une technologie d’économie d’énergie Imetec Eco : ce fer à repasser intègre une technologie intelligente qui réduit la consommation d’énergie, vous permettant de réaliser des économies tout en préservant l’environnement.

Une fonction Calc-Clean : éliminez facilement les résidus de calcaire de la plaque grâce à cette fonction pratique, garantissant des performances optimales à long terme.

Une technologie intelligente avec température préréglée : ne vous souciez plus de trier vos vêtements ni de régler la température de la plaque. Grâce à cette technologie, le fer à repasser ajuste automatiquement la température pour obtenir un résultat optimal sur tous les types de tissus, simplifiant ainsi votre routine de repassage.

Désormais, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas disposer chez vous d’un fer à repasser de qualité, pour un prix ridiculement bas.