Envie de profiter de la plage ou de la piscine les pieds protégés ? De nombreuses tongs sont actuellement en promotion jusqu’à -54 %

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Numéro 1 des ventes dans tout ce qui concerne les tongs, la marque Havaianas est réputée pour la création de vêtements qui résistent bien au temps. Notées à 4.6/5 par plus de 25 886 personnes, ces tongs sont bien moins chères que chez la concurrence. Pour prendre l’exemple des Havaianas Brasil Logo, des tongs mixtes, elles ne coûtent désormais plus que 15.95 euros sur Amazon, alors que chez A.S. Adventure et Citadium, elles sont au-delà de 26 euros.

Les tongs mixtes Havaianas

Du choix à profusion : avec plus de 37 formats différents, vous n’aurez que l’embarras du choix. Il semble même pratiquement impensable que vous ne trouviez pas votre bonheur, pour un prix tout à fait raisonnable.

Les tongs vous permettent de vivre de façon décontractée durant l'été. ©Amazon

De nombreuses tailles disponibles : De la taille 36 à la taille 48 , pratiquement tous les pieds adultes trouveront une tong à enfiler.

Résiste à l’humidité : produit à base de caoutchouc, les tongs résistent évidemment parfaitement à l’humidité et à la transpiration. Elles peuvent aller à la machine à lessiver sans crainte et sont évidemment très faciles à enfiler.

Désormais n’attendez plus : commandez rapidement votre paire de tongs préférée afin de profiter au mieux de l’été de manière décontractée.