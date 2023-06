Voici la meilleure batterie externe universelle, extrêmement légère et idéale pour garder votre téléphone chargé durant plusieurs jours

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Cette batterie est actuellement l’une des plus performantes sur le marché. Plus de 82 279 utilisateurs l’ont noté, et le résultat est sans appel : une magnifique note de 4.5/5 ! Et quand on compare le prix entre les différentes enseignes, on se rend vite compte qu’Amazon propose un excellent prix à 29.99 euros. En effet, le site Bol propose le même accessoire pour plus de 34.99 euros et Megekko pour 34 euros de son côté.

À lire aussi

La batterie externe Anker Powercore Slim 10000

De la puissance et finesse : la PowerCore Slim 10000 est l’une des batteries externes 10000 mAh les plus minces et les plus légères du marché. Elle offre la possibilité de recharger votre iPhone XS jusqu’à 2.6 fois, votre Galaxy S10 jusqu’à 2.4 fois, ou votre iPad mini 5 jusqu’à 1.3 fois, vous assurant une source d’alimentation fiable où que vous soyez.

Cette batterie externe est très simple et légère, idéale pour se déplacer. ©Amazon

Une charge polyvalente : grâce aux technologies exclusives PowerIQ et VoltageBoost d’Anker, cette batterie externe fournit une charge rapide et efficace à tous vos appareils. De plus, le mode trickle-charging permet également de charger des appareils à faible consommation, tels que des écouteurs, pour une flexibilité totale.

Une qualité à l’intérieur comme à l’extérieur : la PowerCore Slim 10000 se distingue par son design élégant avec un extérieur lisse et mat, et des LED bleu froid qui indiquent le niveau de la batterie. Cette batterie externe incarne la qualité supérieure d’Anker, offrant une expérience premium tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

À l’approche de vos futures fêtes, faites-vous plaisir et acheter la batterie externe qui vous permettra de rester connectés avec vos amis et ce, durant plusieurs jours sans prise de courant aux alentours.