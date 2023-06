À lire aussi

La McLaren Formula 1 (42141)

Notée à 4.8/5 par plus de 1038 évaluateurs sur Amazon, cette voiture de course est actuellement à -30 %, ce qui fait qu’elle coûte sur le site 139€. À titre de comparaison, la Fnac vend ce pack à 169€ et DreamLand à 179€.

Ce pack LEGO Formule 1 est passionnant à faire. ©Amazon

Pour tous les amoureux d’automobile, ce modèle grand de 1434 pièces impressionne par son degré de précision (présence sur le modèle de caractéristiques comme un moteur V6 à pistons mobiles, la direction, la suspension et le différentiel pour des virages de précision).

Le diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile (Star Wars) 75329

Notée à 4.8/5 par les évaluateurs d’Amazon, cette maquette est une merveilleuse idée cadeau Star Wars pour un adulte fan de la saga ou un expert en construction LEGO.

Ce pack LEGO Star Wars est idéal pour tous les fans de la saga. ©Amazon

Elle inclut la surface de l’Étoile de la Mort avec le chasseur TIE de Dark Vador, le chasseur X-wing de Luke Skywalker et 2 chasseurs TIE. Est-ce une bonne affaire ? Oui ! Grâce à une promotion de -31 %, ce pack ne coûte plus que 47.99€ sur Amazon. Sur Bol, il coûte pratiquement 60€ et chez ToyPro, plus de 63€ !

L’orchidée 10311

Ce pack LEGO peut être amusant à construire et à mettre dans votre salon. ©Amazon

Pour plus de 6000 personnes sur Amazon, cette orchidée est notée à plus de 4.8/5 sur Amazon. Le kit de construction LEGO plante pour adultes présente une orchidée avec des fleurs blanches et roses et un vase cannelé bleu. Originale comme décoration, cette maquette est composée de 608 pièces. En plus de ça, grâce à sa promotion de -22 %, ce pack LEGO ne coûte plus que 38.90€ sur Amazon, soit 20 de moins que sur Stockx et 7 de moins que sur Brickshop.