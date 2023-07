Ce lot de 6 boxers Danish est actuellement à -27 % et est à un prix jamais vu auparavant pour la marque

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Sur pratiquement 13 500 évaluations, les clients Amazon semblent très satisfaits puisqu’ils notent leur achat à 4.1/5. Et grâce à la promotion, le prix proposé est le moins cher du marché. Sur Zalando, par exemple, ils coûtent plus de 46.95€ et chez Bol, 37.95€. On parle donc d’une excellente affaire… à faire du côté d’Amazon.

Lot de 6 boxers Danish endurance

Le boxer Danish est idéal pour passer une journée agréable. ©Amazon