Soldes d’été, c’est parti !

Alors quoi ? Plus d’achat plaisir pendant les soldes ? Mais si ! D’ailleurs, les détaillants représentés par l’UCM comptent sur vous et ont retrouvé un peu du moral perdu les années précédentes : seulement 3 sur 10 s’attendent à vendre moins que les autres années contre près de la moitié l’an passé. Et le nombre de commerçants ayant un stock plus important que d’habitude est en baisse de près de 10 %. Résultat : on commencera avec des remises autour de 30 %.

Jusqu’à 182 euros

Divers sondages en France annoncent que les consommateurs seraient prêts à lâcher en moyenne entre 124 et 182€ durant les soldes de cet été 2023. Alors, outre les vêtements "ordinaires" (qui sont toujours le premier poste du budget soldes) que peut-on acheter de plus pérenne et valable à ces prix-là ? Voici une liste non exhaustive…

À lire aussi

Des accessoires de cuisine. Qui coûtent cher et que l'on ne pense pas à s'offrir habituellement. Comme les cocottes Le Creuset.

Un oreiller ou du linge de lit. Que celle ou celui qui change son oreiller tous les 5 ans lève la main ! Personne ? Bon, alors c'est le moment de pousser la porte d'un magasin spécialisé dans le sommeil. Parce que 1. : un oreiller c'est important pour bien dormir et 2. Un bon oreiller, c'est le secret. Et les bons oreillers ne coûtent pas 9 euros chez Ikea mais bien au-delà de 100 euros.

Des sextoys. C'est le moment, c'est l'instant de pousser la porte d'un loveshop et de découvrir la très charmante boutique Lovely Secret à Thorembais-les-Béguines. On y propose 60 % sur la marque de lingerie Graine de Plaisir et - 40 % sur Invincible de Irrésistible, un mignon petit jouet de plaisir féminin qui agit par aspiration et vibration. Entre autres.

Du vin. Oui il y a des prix dans les Celliers et autres magasins de vin. Chez Nicolas, il y a de belles offres.

Une robe de mariée. Un intemporel sans vraie saison été/hiver mais qui profite des soldes. ! On regarde de plus près les offres de juillet sur les robes de mariées mais aussi les robes de soirée et les bijoux. Même si on se marie en mai prochain.

Valise et sac de voyage. Comme les produits solaires et les maillots, ces produits sont soldés en juillet. Une bonne idée que celle de reléguer les vieilles valises griffées, trouées, essouflées pour de nouvelles, au rabais chez Samsonite ou Delsey. Pour voyager pratique et élégant.