Pas de jardin, mais une folle envie de barbecue ? Voici notre top 5 des meilleurs barbecues de table et notre guide d’achat 2023 exclusif !

Vous cherchez le meilleur barbecue de table pour vos soirées d’été ? Nous avons sélectionné pour vous 5 barbecues compacts et efficaces !

Le barbecue de table pas cher : le Tefal Easy Grill

Ce barbecue est capable de cuire différents aliments. ©Amazon

Le barbecue de table électrique Tefal Easy Grill est un modèle abordable et pratique pour les amateurs et amatrices de barbecue. Avec une puissance de 2300 W, il cuit rapidement et efficacement des grillades (légumes et viandes) pour six à huit personnes.

Son revêtement antiadhésif facilite le nettoyage et la plaque de cuisson est amovible pour un entretien facile. Grâce à un format compact et léger, il est facile à ranger et à transporter. Idéal pour les petits espaces ou les balcons, ce petit barbecue électrique offre une solution pratique pour profiter de bons repas tout au long de l’année.

Le barbecue de table qui va vous faire craquer : le TAINO, barbecue de table à gaz compact

Ce barbecue dispose d'un thermomètre qui gère la température des cuissons. ©Amazon

Le barbecue au gaz TAINO est un excellent choix de modèle facile à utiliser et peu encombrant. Avec une surface de cuisson de 47 × 35 cm, il est parfait pour les petits espaces et les pique-niques.

Il dispose de deux brûleurs en acier inoxydable et d’un allumage électronique pour une utilisation facile. La plaque de cuisson est en fonte émaillée, pour une diffusion uniforme de la chaleur et un nettoyage facile.

Le meilleur rapport qualité-prix : le barbecue de table électrique Severin PG 8522

Ce barbecue Severin est facilement utilisable. ©Amazon

Le barbecue de table électrique Severin est un appareil pratique pour les amatrices et amateurs de grillades. Avec sa puissance de 2300 W, il grille rapidement et uniformément les aliments. Il est équipé d’un thermostat réglable pour ajuster la température de cuisson selon les besoins.

Compact et léger, il convient pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

4. Le plus chic : barbecue à charbon de bois de table Barbecook Joya noir

Ce barbecook est excellent dans tout ce qui concerne la cuisson. ©Amazon

Le barbecue à charbon de bois de table Barbecook est un modèle compact et pratique pour des barbecues en petit comité. Il convient pour les grillades de viandes, de poissons et de légumes. il est facile à monter et à démonter et il est muni d’un bac à charbon de bois en inox.

La grille de cuisson est également en inox et mesure 26 cm de diamètre. Ce modèle est doté d’un système de ventilation pour contrôler la température de cuisson et livré avec une housse de transport.

5. Petit mais puissant : le barbecue à gaz Campingaz Blue Flame LX

Profitez de la qualité supérieure au niveau de la cuisson. ©Amazon

Le Campingaz Blue Flame LX est un barbecue à gaz de table performant et facile à utiliser. Il est doté de la technologie BlueFlame, qui assure une répartition uniforme de la chaleur pour une cuisson parfaite de vos aliments. Ce modèle dispose également d’un allumage électrique pour un démarrage rapide, ainsi que d’un récupérateur de graisses pour un nettoyage facile. Grâce à sa plaque émaillée, vous pouvez griller vos aliments comme sur une plancha. Compact et léger, il est idéal pour les petits espaces et les déplacements. Profitez de délicieux repas en plein air grâce à ce barbecue à gaz pratique et efficace.

Comment choisir son barbecue de table ?

Voici quelques éléments auxquels vous devez prêter attention lorsque vous acheter un barbecue de table :

La taille est un facteur important à considérer lors de l’achat d’un barbecue de table : si vous avez un petit espace et que vous n’avez pas beaucoup de convives, un barbecue compact et ne prenant pas trop de place est idéal. Les barbecues de table sont disponibles dans plusieurs tailles, allant de petits modèles pour deux personnes à des modèles plus grands pour les familles nombreuses ou les grands groupes d'amis et amies.

Le type de combustible : les barbecues de table peuvent fonctionner au gaz, au charbon de bois ou à l’électricité. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les barbecues au gaz sont faciles à allumer, à régler et à nettoyer, mais ils peuvent être plus chers à l’achat. Les barbecues au charbon de bois sont moins chers, mais ils prennent plus de temps à allumer et à chauffer et ils nécessitent plus de nettoyage. En outre, ils ne sont pas adaptés pour un usage à l'intérieur. Les barbecues électriques sont les plus faciles à utiliser et à nettoyer, mais ils ont tendance à être plus petits et moins puissants que les autres types de barbecues de table.

Les matériaux : les barbecues de table sont fabriqués à partir de divers matériaux, notamment l’inox ou la fonte. Les barbecues en acier inoxydable sont durables et résistants à la corrosion, mais ils peuvent être plus chers. Les barbecues en fonte d’aluminium sont légers et durables, mais ils ne retiennent pas la chaleur aussi bien que la fonte. Les barbecues en fonte sont solides et durables, mais ils sont plus lourds.

Les barbecues de table peuvent être équipés de divers accessoires , tels que des couvercles pour cuire les aliments plus rapidement, des thermomètres intégrés ou encore des plateaux latéraux offrant un espace supplémentaire pour les assiettes et les ustensiles.

Le prix est un facteur important à considérer lors de l’achat d’un barbecue de table : les barbecues de table peuvent coûter entre 50 et 500 euros, selon la taille, le type de combustible et les accessoires inclus. Il est important de définir votre budget avant de vous lancer dans vos recherches, afin de trouver un modèle adapté, avec le meilleur rapport qualité-prix.

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, choisir le meilleur barbecue de table n’est plus qu’une formalité. Trouvez le modèle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget, que vous soyez novice en matière de barbecue ou expert.