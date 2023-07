Attention, les mouches et moustiques arrivent en masse : voici justement le moustiquaire idéal et pas cher, afin d’être tranquille chez soi

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Les 9 516 personnes qui ont noté le produit sur le site pensent en tout cas que oui, puisqu’ils ont mis à ce moustiquaire la belle note de 4.5/5. Et quand on compare le prix avec la concurrence, Bol met en vente à plus de 20€. Vous ne le trouverez donc pas aussi peu cher que sur Amazon.

Moustiquaire Porte Magnétique 90x210cm Auxmir

Les moustiques dehors : le rideau anti-mouches avec la maille extra-fine et dense est idéal pour laisser entrer l’air frais tout en gardant les insectes à l’extérieur. Vous pouvez profiter d’un été agréable et confortable.

Le moustiquaire est équipé de puissants aimants. ©Amazon