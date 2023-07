C’est du jamais vu chez Levi’s : ce pantalon, disponible pour toutes les tailles et à -50 %, coûte moins de 55€ !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Un pantalon de la marque Levi’s à -50 %, quoi qu’il arrive, la réponse est oui ! Mais allons voir un petit peu plus loin. Sur pratiquement 10 000 évaluateurs, la note de ce pantalon, disponible en noir ou classique, est de 4.4/5. Et en observant chez la concurrence, on peut observer qu’il est disponible à plus de 90€ chez ZEB, par exemple. À 54.97€ pour de nombreuses tailles, voici donc un produit a très bon prix.

Le pantalon Levi’s 501

Ce pantalon Levi's est idéal comme cadeau à offrir. ©Amazon