Envie de recharger au plus vite vos deux manettes PS5 en même temps ? Cet accessoire est disponible pour moins de 10€ !

Jouer à la Playstation 5 tout seul, c’est déjà chouette. Mais alors, quand un ou une amie vient et qu’on cherche à le ou la défier autour de son jeu préféré, la tension monte d’un cran. Sauf quand un drame se produit : l’une des deux manettes est déchargée, voire les deux, et aucune possibilité donc finalement de s’affronter. Et pourtant, cette situation aurait pu ne jamais exister pour moins de 10€, avec l’achat d’une double station de recharge.