Ces chaussures de sport Adidas, disponibles pour toutes les tailles, sont actuellement en promotion du côté d’Amazon !

Est-ce une bonne affaire ?

Disponible pour certaines pointures jusqu’à -21 %, l'adidas Vl Court 2.0 est disponible pour moins de 38 euros, alors que Torfs, Sarenza et Bol, il faut compter plus de 70 euros pour y avoir accès. Numéro 1 des ventes de chaussures de sport sur Amazon, elle est notée à 4.3/5 par plus de 2000 évaluateurs, preuve de l’intérêt autour d’elles.

L’adidas Vl Court 2.0