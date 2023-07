Ce chargeur d’iPhone haute vitesse est disponible pour moins de 13€ : profitez de cette offre exceptionnelle de la part d’Amazon !

Une fonction de protection complète : fabriqué avec des matériaux ignifuges de haute qualité, ce chargeur USB C offre une protection contre les surcharges, les surintensités, la surchauffe et les courts-circuits , garantissant la sécurité de votre appareil pendant la charge.

Un câble extra-long de 6 pieds et design compact : les câbles d’une longueur de 6 pieds sont suffisamment longs pour atteindre n’importe quel endroit, tandis que le chargeur rapide PD 20W est compact et léger, vous permettant de le transporter partout avec vous.

Une compatibilité universelle : ce chargeur rapide USB C est compatible avec une large gamme de modèles , y compris l’iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/11/SE/XS/XR/8 Plus/iPad. Profitez d’une charge rapide et fiable pour tous vos appareils Apple.

Un plug and play et service client : branchez simplement le chargeur pour recharger votre téléphone et votre iPad à tout moment, que ce soit à la maison ou au bureau. Notre service client est là pour vous assurer une expérience satisfaisante et répondre à toutes vos questions.