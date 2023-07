Notre top 5 des meilleurs aspirateurs au complet

Et voici la sélection des 5 meilleurs aspirateurs balais que nous vous faisions dans notre articles sur les meilleurs aspirateurs de 2023 et le guide d'achat pour bien choisir son aspirateur.

À lire aussi

Les deux aspirateurs en promotion

Le Compact Power Cyclonic XXL de Rowenta à -25%

©Amazon

Cet aspirateur sans sac offre une capacité XXL impressionnante de 2,5L, ce qui le rend adapté au nettoyage de pièces de toutes tailles. Son design compact et épuré facilite son utilisation, simplifie le nettoyage et permet un rangement pratique, même dans les petits placards. Doté d'un moteur haute efficacité EffiTech, il offre des performances de nettoyage exceptionnelles tout en réduisant la consommation d'énergie. Grâce au système Clean Express, il est facile de vider le bac à poussière en seulement 4 étapes simples. Cet aspirateur bénéficie d'une garantie de réparation de 10 ans et d'une garantie de 2 ans. Enfin, sa technologie cyclonique avancée assure une séparation optimale de l'air et de la poussière, garantissant des résultats de nettoyage durables.

Le Dreame T10 avec presque 12€ de réduction

©Fnac

Dreame a développé le modèle T10, un puissant aspirateur sans fil avec un moteur numérique capable d'atteindre 100 000 tr / min et 20 000 PA d'aspiration. Il offre une puissance d'aspiration de 120 AW. Le T10 est équipé d'une batterie amovible haute performance qui permet une utilisation continue jusqu'à 60 minutes en mode normal, avec la possibilité de choisir entre le mode moyen ou turbo selon les besoins de nettoyage. Il dispose également d'un verrouillage de gâchette pour un travail confortable sans avoir à maintenir enfoncée la gâchette pendant toute la durée de l'aspiration. Son rouleau en forme de V convient à tous les types de sols, offrant un nettoyage en profondeur et empêchant les enchevêtrements de cheveux et de peluches. Le système de filtration en 5 étapes avec filtre Hepa lavable élimine les particules de poussière microscopiques, purifiant l'air à 99,9% et améliorant les performances et la durée de vie du Dreame T10.