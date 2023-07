Rouler avec son enfant en toute sécurité : notre top 5 des meilleurs sièges-vélo pour enfant et notre guide d’achat 2023 exclusif !

Notre top 5 des meilleurs sièges-vélo pour bébé et enfant

N'oubliez pas que faire porter un casque à votre enfant ou votre bébé est indispensable pour le protéger au maximum en cas de chute.

Le siège-vélo enfant le plus sûr : Mr Fox de Bellelli

Ce siège pour enfant garantit la sécurité complète de ce dernier. ©Amazon

Avec Mr Fox de Bellelli les enfants sont transportés en toute sécurité.

Ce siège-vélo dispose d’une ceinture de sécurité réglable et de repose-pieds adaptables en hauteur. Les protections au niveau des pieds sont assez larges pour éviter un contact des membres de l’enfant avec les roues du vélo.

Le siège Mr Fox de Bellelli s’adresse aux enfants âgés de 3 à 8 ans. Le dossier s’incline pour assurer un meilleur maintien du cou de l’enfant durant les trajets. Malgré sa légèreté, la coque en plastique est résistante, en plus d’être non toxique. Compatible avec des roues de vélo de rayon 26” – 28”, ce siège-vélo l’est également avec les vélos électriques.

Le siège-vélo 2-en-1 : La remorque vélo enfant de Tiggo

Ce siège permet de faire des balades très facilement. ©Amazon

La Jogger Remorque de Tiggo ne s’accroche pas directement sur le vélo, mais derrière celui-ci grâce à une barre d’adaptation. La raison ? Il s’agit d’une remorque à vélo qui peut accueillir jusqu’à deux passagers. Cet équipement ne doit pas être confondu avec un vélo-cargo, plutôt utilisé pour le transport de bagages que d’enfants. Dans cette remorque, les enfants ont davantage de place que sur un siège-vélo. Ils sont protégés des intempéries, mais aussi des insectes. Confortablement installés dans l’habitacle de la Jogger Remorque de Tiggo, ils sont moins exposés aux risques de chute et de renversement. L’avantage supplémentaire de ce siège est de se transformer en poussette grâce au kit Jogger intégré.

Le porte-bébé vélo le plus confortable : OK Baby 10 +

Ce siège offre un confort pour l'enfant. ©Amazon

Le siège OK Baby 10 + se distingue par son grand confort. Les repose-pieds sont réglables en hauteur et équipés de sangles de sécurité. Le dossier s’incline dans sept positions différentes. L’assise et le dossier sont rembourrés et imperméables. En plus, le siège-vélo OK Baby 10 + se fixe facilement à votre deux-roues. Il profite également d’un système de sécurité pour maintenir l’équilibre malgré la gravité.

Le siège-vélo au meilleur rapport qualité/prix : Zénith de Hamax

Excellent rapport qualité-prix pour ce siège. ©Amazon

Le siège-bébé Zénith de Hamax se fixe sur le porte-bagages de votre bicyclette. Il peut être utilisé pour transporter un enfant pesant 22 kg maximum. Il est conçu avec un rembourrage confortable et un harnais de sécurité pour transporter les enfants en toute sécurité. Le siège Zénith de Hamax possède également un repose-pieds qui se règle en hauteur, en fonction de la taille de son occupant. Les bambins profitent d’accoudoirs pour des balades agréables. Un large réflecteur installé à l’arrière du siège permet de se faire remarquer des autres usagers de la route.

Le siège-vélo pas cher : Koolah de Polisport

Le siège le moins cher sur le marché, et pourtant d'excellente qualité. ©Amazon

Le siège-vélo Koolah de Polisport est idéal pour les enfants pesant jusqu’à 22 kilos. Compatible avec des vélos disposant d’un porte-bagages, le siège Koolah de Polisport assure une protection renforcée grâce à la ceinture à trois points de sécurité. Il accompagne l’enfant durant sa croissance, car il peut s’installer sur différentes positions en fonction de sa taille et du vélo.

Comment choisir son siège-vélo pour enfant ?

Si le siège auto est indispensable pour les trajets en voiture, le siège-vélo l’est pour les déplacements en deux-roues. Mais, face à tous les modèles proposés, il n’est pas toujours évident de faire le bon choix. Certains critères permettent de trouver le siège-vélo le plus adapté à ses besoins.

L’âge et le poids de l’enfant : ce sont les premiers critères à prendre en compte pour choisir un siège-vélo. En effet, un siège utilisé pour transporter un enfant de quelques mois ne peut pas convenir à un enfant de 10 ans. C’est aussi ce qui détermine l’emplacement du siège.

L’emplacement du siège : le siège-vélo peut être fixé à l’avant des vélos, au niveau de la potence ou du pivot de direction . Le cycliste garde ainsi constamment un œil sur l’enfant qui, lui, profite du paysage. Sinon, le siège est fixé à l’arrière, sur le porte-bagages. Ce sont les modèles les plus classiques. Autre option : un siège-bébé qui se fixe à l’arrière, mais sur le cadre.

La possibilité de régler le siège : avant d’acheter un siège-enfant il est important de vérifier que celui-ci est réglable . Il doit être possible de modifier la hauteur pour éviter à l’enfant d’avoir les jambes qui pendent dans le vide ou d’avoir les genoux trop hauts. Un ajustement du dossier est également à privilégier.

La sécurité : assurer la sécurité de son enfant est essentiel sur la route. Si la ceinture de sécurité est obligatoire en voiture et si le port du casque l’est à vélo, il faut aussi vérifier la sécurité du siège-vélo . Le choix doit absolument se porter sur un siège homologué. Même si le harnais et le repose-pieds sont plutôt prévus pour garantir le confort, ce sont également des éléments indispensables pour la sécurité de l’enfant.

Le confort : même si les trajets sont courts, le confort de l’enfant est important. Il faut opter pour un siège-vélo muni d’un rembourrage pour atténuer les chocs et profiter de promenades en douceur. Il existe aussi des sièges inclinables vers l’arrière pour permettre aux plus jeunes de faire une petite sieste en cours de route. Des accessoires ajoutant du confort servent à améliorer certains modèles.

Attention : même si vous investissez dans un modèle coûteux et extrêmement sûr de siège-enfant ou de remorque vélo, les casques de vélo sont indispensables pour chacun de vos petits cyclistes en herbe ! Avant de vous mettre à pédaler, vérifiez toujours que votre tout-petit ou votre enfant porte correctement son casque de vélo.