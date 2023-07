Des coques iPhone et Android à -86 % durant les Prime Days : bénéficiez d’une protection de qualité grâce à ces coques smartphone !

À lire aussi

Ce sont les Prime Days sur Amazon ! Profitez justement de cette courte période pour faire le plein d’achats en tout genre, grâce à des promotions variées mais toujours plus énormes les unes que les autres. Des coques iPhones à 6,90 € au lieu de 33,09 € ? Oui, c’est possible !

Voici huit des nombreuses coques disponibles

Nous vous présentons 8 des nombreuses coques pour smartphones Otterbox qui sont en promotion. Retrouvez, dans ce large assortiment, les coloris et les formes qui vous plaisent, ainsi que les coques correspondant à votre modèle de smartphones. Attention : les promotions et prix varient en fonction des modèles et des couleurs - nous vous présentons généralement l'offre la plus avantageuse pour vous.

La coque OtterBox noire

Cette coque noire est à un prix incroyablement bas. ©Amazon

La coque à rabat en cuir haut de gamme Strada Series : protégez votre iPhone 14 Pro Max, et bien d’autres avec cette coque en cuir haut de gamme qui résiste à trois fois plus de chutes que les normes militaires (MIL-STD-810G 5166) spécifiées.

Une fonctionnalité pratique et élégante : la coque à rabat en cuir offre une sensation douce au toucher, protège votre écran et comporte une fente pour ranger vos cartes et billets.

Une sécurité et praticité : un loquet magnétique maintient le folio fermé et ouvert de manière sécurisée, assurant la protection de votre iPhone à tout moment.

La coque iPhone Otterbox noire/grise

coque noire/grise ©Amazon

Une protection durable et élégante : la gamme Slim ultra-mince pour iPhone 12 Pro Max offre une protection fiable contre les chutes, les chocs et les rayures, tout en ajoutant une touche de style à votre smartphone.

Une conception pratique et fonctionnelle : la coque ultra-mince se glisse facilement dans une poche et est dotée de pare-chocs d’écran surélevés pour protéger votre précieux écran tactile des dommages.

Une compatibilité MagSafe améliorée : les coques Slim Series sont conçues pour une parfaite compatibilité avec MagSafe, avec des aimants alignés pour une charge sans fil rapide et facile. Vous pouvez également fixer et retirer en douceur les accessoires MagSafe grâce aux aimants intégrés.

Une installation facile : la coque Slim est facile à installer, vous permettant de protéger votre smartphone en quelques secondes, sans tracas ni complications.

Disponible aussi en bleue.

La coque iPhone OtterBox Slim&Sturdy

La coque verte est très élégante. ©Amazon

Une protection totale : protégez votre smartphone avec la coque Slim and Sturdy pour iPhone 12/iPhone 12 Pro. Cette coque ultra-mince offre une protection durable contre les chutes, les chocs et les rayures, tout en ajoutant une touche d’élégance à votre appareil.

Une conception robuste certifiée : la coque Slim and Sturdy d’OtterBox est conçue pour résister aux normes militaires (MIL-STD-810G 516.6), assurant une protection solide contre les chutes et les impacts. Ses bords surélevés protègent l’appareil photo et l’écran de votre smartphone des dommages.

Une protection pour l’ensemble de l’iPhone : Associez votre coque à un protège écran résistant aux rayures d’OtterBox pour une protection complète de votre iPhone 12/iPhone 12 Pro. Ensemble, ils offrent une sécurité maximale pour votre appareil, vous permettant de profiter de votre smartphone en toute tranquillité d’esprit.

Disponible en rose clair

La coque OtterBox Symmetry

La coque est actuellement à un prix jamais vu. ©Amazon

Une protection maximale et ultra-mince : la coque Symmetry pour iPhone 12 mini offre une protection de premier ordre tout en maintenant un profil mince et élégant. Soumise à des essais rigoureux de chute, elle garantit une protection maximale pour votre smartphone.

Une robustesse certifiée : conçue pour résister aux normes militaires (MIL-STD-810G 516.6), la coque Symmetry d’OtterBox est capable de résister à trois fois plus de chutes que celles spécifiées dans la norme. Ses bords surélevés offrent une protection supplémentaire à l’appareil photo et à l’écran contre les chocs et les rayures.

Une technologie antimicrobienne durable : la coque Symmetry est dotée d’une technologie antimicrobienne intégrée qui aide à protéger l’extérieur de la coque contre de nombreuses bactéries courantes. Vous pouvez ainsi utiliser votre iPhone 12 mini en toute confiance, sachant qu’il est protégé contre les germes.

La coque iPhone OtterBox Slim

La coque rose est en grande promotion. ©Amazon

Comme pour les autres coques, voici les caractéristiques de la coque :

Une protection fine et pratique : la coque ultra-mince de la gamme Slim Series est conçue pour se glisser facilement dans votre poche tout en offrant une protection essentielle. Les pare-chocs d’écran surélevés aident à protéger votre écran tactile contre les rayures et les chocs.

Une compatibilité MagSafe sans compromis : les coques Slim Series garantissent une compatibilité parfaite avec la technologie MagSafe. Les aimants alignés assurent une charge sans fil rapide et facile, tandis que les aimants intégrés permettent de fixer et de retirer en douceur les accessoires MagSafe.

Une protection intégrale à 360° : complétez votre coque avec un protège-écran OtterBox résistant aux égratignures et durable. Ensemble, ils offrent une protection complète à 360° pour votre iPhone, assurant ainsi une tranquillité d’esprit totale.

C’est quoi les prime days ?

Les Prime Days sont deux jours durant lesquels Amazon propose d’extraordinaires réductions sur des milliers de produits. Ce sont les premiers Prime Days Belgique, mais l’année passée, en France, de grosses promotions allant jusqu’à -90 % avaient été faites, notamment sur des montres, des projecteurs, des jeux de société, etc.

Bref, ce sont les deux jours où l’on peut faire de bonnes affaires ! Pour voir les offres, allez sur le lien ci-dessous : les produits en réduction y seront affichés dès le 11 juillet !