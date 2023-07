Des sacs Eastpak à -60 % durant les Prime Days : profitez de ces deux journées folles pour vous offrir la meilleure qualité à des prix jamais vu

Profitez justement de cette courte période pour faire le plein d’achats en tout genre, grâce à des promotions variées mais toujours plus énormes les unes que les autres. Des sacs à 12€ au lieu des 30€ habituels ? Oui, c’est possible !

Voici 3 des meilleures promotions des sacs Eastpak

Si un large assortiment de sacs en tout genre est disponible sur le site, nous allons vous proposer ce que l’on considère comme les trois sacs qu’il faut impérativement acheter au vu de leur prix. Ce sont sans aucun doute les trois meilleurs sacs rapport qualité/prix.

Eastpak Back To Work Sac à Dos, 43 cm, 27 L, Noir (Black)

Ce sac Eastpak est actuellement à -30%. ©Amazon

Disponible à 75€ sur le site officiel Eastpack, ce sac est parfait pour aller au travail ou en cours. Moderne et surtout, à la mode depuis de nombreuses années, ce modèle est actuellement à -30 % sur Amazon et ne coûte plus que 27.30€ seulement. Un prix tout simplement jamais vu auparavant, ce qui fait de ce modèle le numéro 1 des ventes. Les nombreux évaluateurs apprécient grandement le sac, puisque plus de 1300 d’entre eux l’ont noté à 4.7/5, un score tout à fait remarquable.

Eastpak Provider Sac à Dos, 44 cm, 33 L, Gris (Black Denim)

Ce sac à dos Eastpak est à -30%. ©Amazon

Vous souhaitez le modèle légèrement plus grand et dans une couleur différente ? Voici l’Eastpak Provider, le deuxième modèle le mieux vendu en Belgique. Aussi à -30 %, il offre un confort maximal à son utilisateur et ne coûte désormais plus que 34.90€, au lieu des 69.95€ sur DreamLand, soit deux fois plus cher justement que sur Amazon. Disponible dans de nombreuses couleurs différentes, ce sac sera parfait pour vous rendre en cours ou au travail.

Eastpak The One Sac Bandoulière, 21 cm, 2.5 L, Black

Un sac bandoulière Eastpak est disponible à -60%! ©Amazon

Noté à 4.6/5 par plus de 27 000 personnes sur Amazon, ce sac bandoulière est actuellement à -60 % ! Au lieu des 30€ habituels, vous ne devrez payer plus que 12€ pour vous offrir ce que beaucoup de monde considèrent comme étant le meilleur sac bandoulière actuellement sur le marché. Qui plus est, le sac est disponible dans plein de couleurs différentes !

C’est quoi les prime days ?

Les Prime Days sont deux jours durant lesquels Amazon propose d’extraordinaires réductions sur des milliers de produits. Ce sont les premiers Prime Days Belgique, mais l’année passée, en France, de grosses promotions allant jusqu’à -90 % avaient été faites, notamment sur des montres, des projecteurs, des jeux de société, etc.

Bref, ce sont les deux jours où l’on peut faire de bonnes affaires ! Pour voir les offres, allez sur le lien ci-dessous : les produits en réduction y seront affichés dès ce mardi 11 juillet !