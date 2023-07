Envie de travailler dans votre jardin ? Cette tondeuse Bosch, ainsi que 3 autres outils de la marque, sont à un prix jamais vu grâce aux Prime Days

À lire aussi

Si les Prime Days offrent de nombreuses promotions pour toutes les marques, Bosch fait évidemment partie de celle-ci. Nous avons décidé de sélectionner ce qui nous semblait être les quatre meilleures promotions durant la période festive d’Amazon, mais il est évidemment possible de retrouver toutes les autres offres ci-dessous.

Bosch Home and Garden Tondeuse à gazon – ARM 3200 (1200 W, largeur de coupe : 32 cm, livrée avec une lame supplémentaire, dans un carton) Vert

Cette tondeuse à -25% est la meilleure sur le marché. ©Amazon

Grâce à une promotion de -25 %, il est désormais possible d’acheter cette superbe tondeuse à gazon, livrée avec une lame supplémentaire, de la marque Bosch, pour un prix délirant de seulement 77.99€ ! À titre de comparaison, cette même tondeuse est disponible à 95.99€ chez Hubo, 113€ chez Coolblue et 115€ chez Gamma.

Voici sans doute la raison principale qui fait de cette tondeuse la numéro 1 des ventes sur Amazon, et notée à plus de 4.3/5.

Bosch Home and Garden Tondeuse robot Bosch-Indego S + 500 (avec batterie 18 V et fonction application, station de charge incluse, coupe de 19 cm, tonte maximale de 500 m²,dans un emballage en carton)

Ce robot tondeur à -40% est une occasion unique. ©Amazon

Vous venez de voir une tondeuse traditionnelle. Mais si vous n’avez pas le temps de tondre, mais que vous souhaitez tout de même avoir une pelouse entretenue, une alternative existe avec un budget un peu plus conséquent. En effet, grâce à une promotion exceptionnelle de -40 %, il est possible d’acheter ce superbe robot tondeur pour seulement 599.99€, au lieu des 997.47€ prévus habituellement.

Une énorme promotion pour ce robot intelligent et connecté, qui coûte actuellement 799€ chez Coolblue et plus de 1075 € chez Lecot.

Bosch Souffleur à feuilles sans fil

Ce souffleur à feuilles est en promotion et à un prix incroyablement bas. ©Amazon

Une fois la pelouse faite, pourquoi ne pas profiter pour ramasser vos feuilles mortes ou autres éléments qui pourraient laisser penser que l’extérieur de votre havre de pax pourrait être sale ? Pour cela, Bosch propose un souffleur à feuilles à -21 % avec une batterie, et à -38 % sans batterie ! Une offre unique en son genre, qui permet au client d’Amazon durant les Prime Days d’acheter son souffleur à feuilles pour seulement 82.99€.

Bosch EasyGrassCut 23 Coupe gazon électrique 280 W Diamètre du cercle de coupe 23 cm [Classe énergétique A +++]

Ce coupe-gazon est actuellement à -28%. ©Amazon

Enfin, n’est-il pas pertinent d’en profiter pour faire ses bordures d’allée etc grâce à ce coupe-gazon dernière génération ? À -27 % temporairement, il passe pour la première fois depuis sa création en dessous de 30€, puisqu’il ne coûte plus que 29.49€. À titre de comparaison, Maxoutil le vend à plus de 38.82€ et Rehabilitaweb au-delà de 46.99€. Une fameuse économie est donc possible durant ces deux jours.

C’est quoi les Prime Days ?

Les Prime Days sont deux jours durant lesquels Amazon propose d’extraordinaires réductions sur des milliers de produits. Ce sont les premiers Prime Days Belgique, mais l’année passée, en France, de grosses promotions allant jusqu’à -90 % avaient été faites, notamment sur des montres, des projecteurs, des jeux de société, etc.

Bref, ce sont les deux jours où l’on peut faire de bonnes affaires ! Pour voir les offres, allez sur le lien ci-dessous : les produits en réduction y seront affichés dès ce mardi 11 juillet !