Notre top 8 des meilleures réductions des Prime Days

En résumé

Le jean Levi's à moitié prix

On a l'habitude de vous le proposer, ce jean Levi's 501, quand il est en réduction. Mais là, l'économie est énorme et le pantalon n'a jamais été à aussi bon prix. C'est l'occasion de refaire sa garde-robe pour l'été (et l'hiver) et de jeter tous vos vieux habits pour les remplacer par l'indémodable et classique Levi's 501 !

À lire aussi

Les liseuses Kindle à -29%

On adore les liseuses numériques qui permettent de transporter toute sa bibliothèque en quelques centaines de grammes... Et on les aime encore plus lorsqu'elles sont à un prix franchement abordable. Et c'est le cas, pendant les Prime Days, puisque les liseuses Kindle sont en réduction de presque 50€ sur certains modèles !

À lire aussi

Les AirPods Pro à -23%

Les AirPods Pro sont des bijoux de technologie. Leur prix, élevé, fait parfois reculer certaines acheteuses et certains acheteurs. Bonne nouvelle ! Avec les Prime Days, leur prix est diminué de plus de 70 €... Ce qui les rend d'autant plus attractifs !

À lire aussi

Les montres Garmin de -25 à -48%

On vous parle ici de la Garmin Venu 2 à -48%, mais de nombreuses autres montres connectées Garmin voient également leur prix diminuer drastiquement.

À lire aussi

Les 4 Airtags à -19%

L'AirTag se configure en quelques clics et permet de géolocaliser l'objet sur lequel il se trouve, ainsi que d'émettre un son pour vous aider à retrouver l'objet. Grâce à la réduction de 19%, vous les obtenez au prix ultra-concurrentiel de 104 € (au lieu de 129 €).

À lire aussi

L'aspirateur-robot Roomba J7+ à -40%

Leader mondial en termes du marché du robot-aspirateur, Roomba a plusieurs modèles en promotion lors des Prime Days, dont le Roomba J7+ qui bénéficie d'une réduction de 40% qui fait dégringoler son prix à 594,90 € au lieu de 999,00 € (prix catalogue). Une excellente affaire pour avoir un intérieur propre en tout temps, sans se fatiguer !

À lire aussi

Les arbres à chat à -25%

Si vous n'avez pas d'animal de compagnie, cette promotion ne vous intéressera pas, mais si un petit matou comble votre vie, alors, c'est l'occasion rêvée de lui faire plaisir, puisque de nombreux arbres à chat sont en promotion pour les Prime Days. C'est notamment le cas de l'immense arbre à chat Feandra, qui est à -25%.

À lire aussi

Les coques pour smartphone à -86%

On a toujours besoin d'une bonne coque pour protéger notre smartphone des chutes et des coups. Si, en plus, elle peut être belle et pas trop chère, c'est le combo parfait. Et c'est ce que nous offre Otterbox durant les Prime Days, puisque la marque propose une large variété de coques iPhone et Android à tout petit prix.

À lire aussi

Les Prime Days d'Amazon

Pour rappel, les Prime Days d'Amazon se déroulent le 11 et 12 juillet 2023. Durant ces deux jours, les promotions s'enchaînent sur des centaines de produits... Mais attention, la plupart de ces offres ne sont valables que pour les membres Prime Belgique. Outre ces prix fous, en étant membre Prime, vous bénéficiez également d'une livraison gratuite sur des milliers de produits, d'un accès à Prime Vidéo (qui comporte notamment de grosses séries comme "Les Anneaux du pouvoir"), d'un stockage illimité de vos photos sur Amazon photos et d'une foule d'autres avantages. Enfin, vous avez droit à 30 jours d'essai gratuit !

Pour devenir Prime, rien de plus simple :