À lire aussi

Notre top 5 des liseuses, qui bénéficient de belles promotions

Dans notre guide d’achat sur les liseuses, nous avions sélectionné un top 5 des meilleures liseuses. Bonne nouvelle : deux d’entre elles sont en réduction également !

À lire aussi

Les avantages des liseuses numériques

Les liseuses numériques regorgent d'avantages : elles renferment des milliers de livre en un poids plume (pratique pour les randonneuses et randonneurs avides de lecture ou les voyageuses et voyageurs qui n'aiment pas avoir des valises trop lourdes), elles offrent un grand confort de lecture, de jour comme de nuit, grâce au rétro-éclairage réglable pour la nuit et à l'encre électronique le jour (visible en plein soleil, comme avec un livre papier). Ici, en plus, vous avez un avantage supplémentaire lié au prix, qui devient vraiment abordable grâce aux promotions liées aux Prime Days.

Les Prime Days 2023

Les Prime Days 2023 se déroulent les 11 et 12 juillet. Durant ces deux jours, les offres folles s’enchaînent sur Amazon : de l'abri de jardin à la BB crème, en passant par les jouets pour enfant, les robots tondeuses et les livres. Seule condition pour profiter de ces offres exceptionnelles ? Être membre Prime Belgique ! Vous ne l’êtes pas encore ? Pour le devenir, rien de plus facile : allez sur le lien ci-dessous, inscrivez-vous (et profitez-en pour participer au grand concours prévu pour l’occasion) et bénéficiez d’un mois gratuit !