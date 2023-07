Cet accessoire Bosch hyper pratique pour tous les trajets à vélo ne va plus vous quitter… Et il est à moins de 50 € pour les Prime Days !

Imaginez : vous pourriez transporter de quoi gonfler vos pneus sans transpirer pendant toutes vos promenades à vélo ou vos sorties VTT. Et le tout pour 49,99 € seulement ? Grâce à la pompe à vélo électrique Bosch et les Prime Days Amazon, c’est possible ! En effet, la pompe à vélo électrique Bosch EasyPump est facilement transportable et vous permet de regonfler votre pneu en quelques secondes sans effort. Évidemment, cette pompe à vélo peut également gonfler les ballons, les articles de sport ou les jouets à gonfler, les pneus de motos et même de voiture !