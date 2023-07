Cet accessoire, en promotion pour les Prime Days, vous permet de partir en vacances l’esprit tranquille en gardant un œil sur votre maison !

À lire aussi

La caméra de surveillance Eufy Security, par exemple, est intelligente : elle détecte la présence d’un humain ou d’un animal ou un bruit excessif inhabituel et vous alerte directement sur votre smartphone (si vous l’avez demandé), elle peut pivoter à 360° horizontalement et à 96° verticalement. Elle vous permet d’entendre ce qu’il se passe via le WiFi et de communiquer. Et, bien sûr, elle permet de voir même dans le noir. Elle est actuellement à 34,99 € au lieu de 49,99 € pour les Prime Days (-30 %) !

La caméra de surveillance Reolink 2K, quant à elle, est plus appropriée pour l’extérieur. Sans fil, elle fonctionne à l’énergie solaire : pratique pour ne pas avoir une caméra hors d’usage en plein pendant vos vacances. Elle offre une vue panoramique à 355° et s’incline jusqu’à 140°. Dotée d’une haute résolution, elle vous offre également une vision nocturne de qualité. Et, comme sur la caméra Eufy, elle vous permet de communiquer en direct, grâce à son micro et son haut-parleur intégrés. Elle vous envoie des alertes lorsqu’un véhicule ou une personne arrive dans son champ de vision. Pour les Prime Days, elle est en promotion à 127,49 € au lieu de 189,99 € (-33 %).

Moins chère, mais de qualité également, la TP-Link Tapo vous offre une tranquillité d’esprit pour seulement 18,99 € (au lieu de 24,99 €). Cependant, elle n’a pas une vision à 360°, même si elle offre une bonne résolution et une vision de nuit correcte.

Vous voulez choisir entre plus de modèle ? Rendez-vous sur Amazon directement :

Les Prime Days

Les Prime Days Amazon ont lieu les 11 et 12 juillet, jusqu’à minuit : il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter des centaines de réductions de la plateforme. En tant que membre Prime Belgique, vous obtenez 10 € de réduction supplémentaire à l'achat de 50 € avec le code PDAY10.