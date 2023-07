Attention : méfiez-vous des pourcentages de réduction affichés sur Amazon. La législation exige qu'Amazon indique le pourcentage par rapport au dernier prix le plus bas, ce qui signifie que si le prix du produit est réduit en deux fois, le dernier pourcentage sera beaucoup plus bas que le premier. La meilleure façon de vérifier si une offre est intéressante est de comparer les prix avec la concurrence. De plus, les pourcentages que nous indiquons ici peuvent changer à tout moment, donc vérifiez le prix directement sur Amazon pour être sûr.

En outre, si vous êtes membre Prime Belgique, vous recevez une réduction de 10 € (dès 50 € d’achat) avec le code promo PDAY10, valable uniquement pendant les Prime Days Belgique.

Les Prime Days 2023

Les Prime Days ont lieu tous les ans. Cette année, ils se déroulent les 11 et 12 juillet. Pendant ces 48 heures, Amazon propose de véritables soldes, avec des promotions allant parfois jusqu’à -70 % !