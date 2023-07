Carafes filtrantes, perles céramiques, charbon actif: arnaque écolo ou vrai bon plan?

Les carafes à filtre

Elles filtrent grâce à une cartouche faite d’une combinaison de résine échangeuse d’ions et de charbon actif et souvent de particules d’argent pour éviter le développement bactérien dans le filtre. Elles retirent une partie du calcaire, du chlore et d’autres éléments aident à la longévité des machines.

Le repos à l’air libre

Si on remplit une carafe sans couvercle qu’on laisse une heure à l’air libre (ou au frigo), les composés volatils s’envolent le goût redevient neutre. On peut y ajouter un morceau de charbon actif, à changer tous les 6 mois. Il piégera les impuretés organiques telles que les pesticides, les herbicides et les médicaments.

Les billes à “EM”

On parle de plus en plus des perles de céramique à mettre dans la carafe d’eau du robinet. Elles ont été imaginées par un ingénieur et professeur japonais. Il a combiné près de 80 micro-organismes dont des levures et microchampignons qu’il a ensuite agrégés dans des sphères d’argile pure, chauffées à plus de 1000°C. Ces perles ou “osselets” vont purifier l’eau du robinet en éliminant les nitrates et le chlore. Mais les marques qui les commercialisent vont plus loin et vantent aussi leurs propriétés antioxydantes et le fait qu’elles redynamisent l’eau, la rendant vivante… Un paquet coûte entre 12 et 17€ seulement. Et elles fonctionnent à vie… Arnaque ?

Il est difficile de trancher : ces bactéries et autres micro-organismes du sol nommés EM (pour Effective micro-organisms) ont été brevetés et Terio Higa, devenu homme d’affaires, les exploite commercialement, multiplie les conférences et diffuse moult études scientifiques qui ne sont pas indépendantes. Mais reprises par toutes les enseignes vendant ces perles EM et par nombre de blogs et magazines.

Le test

Des études indépendantes ont effectivement reconnu aux perles de céramique qu’elles adoucissaient l’eau en étant sensiblement efficaces contre le chlore et le calcaire. En revanche, aucune étude sérieuse ne prouve pour l’heure leur efficacité à éliminer les substances nocives. Pour avoir essayé, on a remarqué un changement : elle semblait plus “pure”, en tout cas plus agréable à boire. Même si, à la base, notre eau ne dégageait pas une odeur ou un goût rédhibitoire.