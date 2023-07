La chaleur + les vacances = des batailles d’eau… Il vous faut donc des fusils à eau. Parfait : Amazon en propose en promotion !

L'arme fatale de toutes les batailles à eau ©Amazon

Est-ce une bonne affaire ?

Oui ! Là où Amazon propose ce super-blaster à eau à 11,08 € (au lieu de 20,86 €, soit -47 %), Fnac demande 23,99 € et Dreamland 22,95 €. Bol, de son côté, fait également une promotion sur le fusil à eau, mais il reste à 14,99 €. En passant par Amazon, vous économisez donc de presque 4 € à presque 13 € !

Des idées d’activité avec des fusils à eau

Vous n’êtes pas obligé d’organiser une véritable bataille entre deux camps lors de vos batailles d’eau. Vous pourriez aussi, par exemple, couper de vieux cartons en rond et les décorer pour en faire des cibles. Si vous n’avez pas de carton, il est possible également d’acheter des assiettes blanches en carton. Cela vous fera une double activité à faire avec vos enfants : tout d’abord, vous décorez les cibles, ensuite, vous les visez avec vos fusils à eau pour les faire dégouliner ! Et vous avez de la chance : les feutres de coloriage Bic sont en promotion, à moitié prix également !