Est-ce une bonne affaire ?

Oui ! Amazon affiche le prix de 28,49 € au lieu de 37,71 € auparavant (-24 %). Nous avons vérifié et la Fnac propose le même produit pour 53,99 €. Si vous préférez le look “argent”, le bic sera même encore moins cher : 19,69 € !

En cadeau pour un collègue ou un proche ou, tout simplement, pour soi-même, le bic Parker fera son effet ! Vous pouvez l’acheter en toute confiance : 1582 évaluatrices et évaluateurs lui ont donné une note moyenne de 4,5/5.

La marque Parker

Les plumes et stylos-billes Parker combinent des designs élégants et raffinés, pour garantir une écriture élégante et fiable. Élaborées avec une variété de finitions innovantes alliant beauté classique et contemporaine, les stylos-plumes et stylos-billes Parker offrent un attrait intemporel. Les produits Parker combinent une forme confortable avec une plume en acier inoxydable robuste. La simplicité et l’élégance s’ajoutent aux plus de 125 ans d’expérience de la marque.