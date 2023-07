Sportives et sportifs, profitez de réductions incroyables sur i-run à l’occasion des soldes : 5 bonnes affaires à ne pas manquer !

Top 5 des promotions i-run à ne pas manquer

Voici les 5 bons plans en soldes que nous avons sélectionnés pour vous sur le site de i-run.be :

La montre Suunto 5 Peak Dark Heather

Voilà un cadeau idéal pour les amatrices et amateurs de running qui souhaitent suivre l’évolution de leurs performances. La montre Suunto 5 Peak Dark Heather possède une grande polyvalence grâce à ses outils GPS, améliorés par des itinéraires de fréquentations 3D qui vous permettront d’éviter les axes trop fréquentés. Capable de capter la fréquence cardiaque et d’analyser votre sommeil, cette montre à 159 € au lieu de 299 € est une affaire à ne pas manquer.

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 3

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 3 sont parfaitement adaptés à la pratique sportive avec leur son fluide et puissant. Dotés d’une autonomie de 7h, qui peut être étendue à 28h avec l’étui de recharge, ils vous permettront de vous couper des perturbations extérieures grâce à la réduction de bruit passive (que vous pouvez désactiver à tout moment). Avec 25 % de réduction, i-run vous propose ces écouteurs à 59 € au lieu de 79 €.

Le short Under Armour Play Up 2

N’hésitez plus à acheter le short classique Under Armour Play Up 2 de la marque intemporelle. Il vous offrira un confort non négligeable lors de vos sessions de courses, en vous laissant une grande liberté de mouvement grâce à sa coupe ample et sa matière flexible, le tout pour 25 € (au lieu de 35€ sans la promotion de -28 %). Plus long et plus ample, le short “homme” de la même marque, le modèle Rival Terry, est à -37 %, soit 28 € au lieu de 45 €.

Le sac à dos Salomon XT 15

Le sac à dos Salomon XT 15 sera votre compagnon idéal pour des sorties d’une journée. Il est doté de nombreuses poches, dont 2 sur les bretelles, qui vous permettent d’accéder facilement à vos indispensables. Ses bretelles sont réglables et les sangles amovibles, auxquelles il faut ajouter une paroi interne qui permet d’accueillir une petite poche d’eau. Avec 20 % de réduction, le sac est disponible sur i-run à 88 € au lieu de 110€.

La chaussure Mizuno Wave Rider 26

La chaussure Mizuno Wave Rider 26 est la chaussure parfaite pour ceux qui cherchent un modèle polyvalent et adapté à toutes les distances. Avec une semelle intermédiaire de 2 mm, vous profiterez d’un amorti et d’un rebond importants. Cette basket fabriquée en matériaux recyclés est dotée d’une semelle extérieure durable. Elle est par ailleurs disponible dans de nombreuses couleurs, et ce pour le prix de 104 € au lieu de 160 €.