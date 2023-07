Envie d'écouter de la bonne musique dans de bons écouteurs ? Les AirPods sont jusqu'à -21 % : économisez plus de 62 € !

Les AirPods Pro (2è génération) sont numéro 1 des ventes Amazon dans la catégorie “oreillettes” et on comprend pourquoi ! Actuellement, 7 558 évaluations leur attribuent la note de 4,7/5. Les commentaires sont élogieux : “j’ai été agréablement surpris par la qualité sonore et les fonctionnalités”, “Le son est bon, le noise cancelling est plutôt efficace et le mode transparent est bluffant”, “Je ne sens même plus les écouteurs tellement ils sont confortables”, etc. Sans compter que cette belle promotion de -21 % les rend encore plus attractifs au niveau rapport qualité/prix !