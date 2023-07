L’objet incontournable d’un festival pour ne plus devoir subir les Cathy Cabines est à moins de 14 € sur Amazon !

À lire aussi

Le Shewee

Shewee est une marque qui a lancé son “appareil urinaire féminin” en 1999 et est donc l’une des premières à s’être imposée sur le marché. Son modèle est réutilisable et léger. En outre, le Shewee Extreme est parfaitement transportable grâce à ses deux parties détachables et sa petite boîte de rangement. Testez-le d’abord sous la douche, puis profitez de cette alliée de choc pour uriner debout, discrètement et facilement où que vous soyez. Pour le nettoyer, passez-le au savon doux et à l’eau. Lorsque vous êtes en déplacement, pas besoin de le nettoyer à chaque fois, selon la marque, il suffit de le secouer pour enlever l’excès de liquide. Côté matière, le Shewee est en polypropylène recyclable. Prêt pour le grand saut ?