Des shorts Levi’s complètement bradés pour femmes et pour hommes ? Ne tardez plus à acheter le vôtre !

D’autres shorts Levi’s en promotion chez Amazon !

Découvrez notre sélection de shorts Levi’s en promotion sur Amazon :

Le short Levi’s 405 Standard Denim pour homme

Short Levi's pour homme à -20 % sur Amazon. ©Amazon

Croyez-le ou non mais ce short Levi’s iconique est une excellente affaire, avec jusqu’à 20 % de réduction et de nombreux coloris disponibles ! Il est à 51,90 € pour toutes les tailles et en plus il est noté à 4,4 étoiles sur 5 sur le site. Sur Zalando, ils sont au même prix (voire plus cher en fonction des couleurs), mais surtout en rupture de stock pour la grande majorité des couleurs.

Le short Levi’s 501 Original Short Eat your words pour femme

La même chose est valable pour le Levi’s 501 ORIGINAL SHORT EAT YOUR WORDS pour femme, qui est en rupture de stock partout et pour presque toutes les tailles, sauf sur Amazon. Il est disponible à 35,86 € sur le site d’Amazon, avec jusqu’à 35 % de réduction ! Ne traînez pas, certaines tailles ne sont déjà plus disponibles !

Le short en denim “Eat Your Words” de Levi’s est un incontournable pour les adultes en quête d’un style vintage et tendance. Fabriqué à partir de coton, ce short est idéal pour un look décontracté. La taille haute ajoute une touche d’élégance en accentuant la taille. L’ourlet sans surpiqûre ajoute une touche d’authenticité à ce short légendaire.

La marque Levi’s

Levi’s, une icône intemporelle du denim depuis plus de 150 ans. Fondée en 1853 par Levi Strauss, cette marque emblématique est mondialement reconnue pour ses jeans de qualité, son style authentique et sa durabilité. Avec un héritage riche et une influence majeure sur la mode, Levi’s continue de redéfinir le denim moderne avec des designs innovants et des coupes intemporelles qui s’adaptent à tous les styles et à toutes les générations. Que ce soit pour un look décontracté ou tendance, les vêtements Levi’s sont le choix parfait pour exprimer votre individualité avec un style emblématique du denim.