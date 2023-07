Un sac de transport pour chiot en promotion sur Amazon, vous ne saviez pas que vous en aviez besoin, et pourtant c’est un indispensable !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Ce sac de transport est une réelle aubaine pour les propriétaires de jeunes chiots. Avec une réduction de -33 %, il vous coûtera 21,94 € au lieu de 32,55 €. C’est réellement une bonne affaire car il est vendu à 61,99 € sur Cdiscount, vous économisez donc plus de 40 € en achetant sur Amazon avec cette promotion !

Combien de temps doit durer la promenade de votre chiot ?

Lorsqu’il s’agit du temps de promenade d’un chiot, il est essentiel de prendre en compte son âge et sa race. Les jeunes chiots ont des besoins d’exercice différents des chiens adultes, car ils sont encore en pleine croissance et leurs articulations sont fragiles. En général, les chiots âgés de 8 à 16 semaines ne devraient pas être soumis à de longues promenades, car ils peuvent facilement se fatiguer. De courtes balades de 10 à 15 minutes, plusieurs fois par jour, suffisent généralement. Au fur et à mesure que le chiot grandit, vous pouvez augmenter progressivement la durée des promenades jusqu’à atteindre environ 30 minutes à 1 heure, selon sa race et son niveau d’énergie. En cas de doute, consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils spécifiques adaptés à votre chiot.