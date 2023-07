Des promotions complètement barrées sur le site de Nike : notre sélection des meilleurs articles à plus de -50 % (et un code promo Nike) !

À lire aussi

Le code promo Nike

Le code promo Nike est le code "SUMMER23". Avec celui-ci, vous obtenez 20% de réduction sur vos achats de 2 articles minimum.

Notre sélection d’articles en promotion chez Nike

Voici les 6 articles Nike en promotion qui nous ont tapés dans l’œil ! Avec ces réductions plus le code promo, impossible de trouver moins cher ailleurs :

Le short Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight

Le short Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight à -50 % ©Nike

Parfait pour les journées d’été ensoleillées, ce short léger fait partie de la collection Tech Fleece. Fabriqué avec un tissu en maille respirant, il garantit un style moderne et confortable. Les poches latérales discrètes sur les coutures ajoutent une touche pratique pour ranger tes essentiels, tandis que la taille élastique avec cordon de serrage te permet d’ajuster facilement la tenue selon tes préférences. Profite de ton look décontracté avec ce short polyvalent, idéal pour rester à l’aise tout au long de la journée. Il est lui aussi à 34,97 €, soit une réduction de 50 % !

Le short de running imprimé taille mi-basse pour femme Nike Dri-FIT Eclipse

Le short de running imprimé taille mi-basse pour femme Nike Dri-FIT Eclipse à -50 %. ©Nike

Laissez-vous tenter par le confort incomparable du short Nike Dri-FIT Eclipse, conçu pour épouser parfaitement votre rythme lors de vos courses. À 27,47 € au lieu de 54,99 €, soit une promotion de -50 %, nous vous conseillons de ne pas attendre que les dernières tailles disparaissent ! Son tissu respirant vous enveloppe d’une fraîcheur exquise, vous garantissant un confort à toute épreuve à chaque foulée. Avec ses nombreuses poches pratiques, emportez vos clés en toute simplicité lors de vos escapades.

La robe Nike Sportswear Phoenix Fleece

La robe Nike Sportswear Phoenix Fleece à -50 %. ©Nike

Conçue pour une sensation de douceur ultime, cette robe Nike Sportswear est parfaite pour les jours où vous recherchez un confort sans compromis. Le col à côtes surdimensionnées et les fentes latérales ajoutent une touche originale à votre look tout en restant dans un petit budget : la robe est à -50 % soit à 37,47 € au lieu de 74,99 € !

La Veste universitaire en tissu Fleece pour homme

La Veste universitaire Nike en tissu Fleece pour homme à -50 %. ©Nike

Vous cherchez une pièce élégante en toute occasion et qui ne se démode jamais ? La veste universitaire en tissu Fleece de Nike est faite pour vous ! Cerise sur le gâteau : elle est à -50 %, soit au prix de 44,97 € au lieu de 89,99 € ! Elle incarne un style intemporel qui traverse les époques tout en restant ancrée dans le passé.

Le Sweat à capuche à col cheminée pour femme

Un Sweat à capuche à col cheminée Nike pour femme à -50 %. ©Nike

Ce sweat à capuche à col cheminée saura vous conquérir avec sa douceur incomparable et sa coupe décontractée. Ce modèle avec un col cheminée offre une protection supplémentaire contre le froid et le vent, ajoutant une touche fonctionnelle à son style intemporel. Il est lui aussi à -50 % : 29,97 € au lieu de 59,99 €, c’est une affaire !

Le T-shirt FFF 2022 Stadium Domicile

Le T-shirt Nike FFF 2022 Stadium Domicile à -50 %. ©Nike

Ce superbe maillot FFF 2022 de la collection Stadium est actuellement à 34,97 € au lieu de 69,99 €, soit une promotion de 50 % ! Il est spécialement conçu pour offrir un look inspiré de votre équipe préférée sur le terrain, et son tissu anti-transpiration garantit un confort optimal pendant les activités sportives. Il est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé, soulignant l’engagement de Nike envers la durabilité et l’environnement.

La marque Nike

Nike est une marque emblématique de vêtements, de chaussures et d’équipements sportifs, mondialement reconnue pour son logo distinctif, le “Swoosh”. Fondée en 1964 sous le nom de “Blue Ribbon Sports”, elle est devenue Nike, Inc. en 1971. La marque incarne l’esprit de compétition, de performance et d’innovation technologique. Grâce à des produits de haute qualité et à son mantra inspirant “Just Do It”, Nike a su inspirer les athlètes du monde entier et laisser une empreinte indélébile dans la culture populaire.