Top 5 des meilleurs produits anti-moustiques et guide d’achat 2023 : “comment choisir son répulsif anti-moustiques” ?

Autan Family Care Vapo, l’anti-moustiques efficace et familial à petit prix

Élaboré à partir d’un actif reconnu pour son efficacité, l’icaridine, le vaporisateur Autan Family Care est adapté à tous, à partir de l’âge de deux ans. Sa formule contient de l’aloe vera, offrant ainsi un bon confort pour les peaux sensibles. En spray, il offre une protection fiable pour quatre heures, avant de devoir être renouvelé. Efficace contre le moustique tigre et tous les insectes volants et piqueurs du même genre (ou presque), il est disponible, à petit prix, dans divers formats. Choisissez celui qui convient à vos déplacements ou à un usage en famille.

Care Plus Deet 40, le produit anti-moustiques le plus pratique et le plus polyvalent au quotidien

Le répulsif anti-moustiques le plus polyvalent : le Care Plus Deet ©Amazon

Avec son petit format en spray, le Care Plus Deet spray 40 est parfait pour une utilisation au quotidien. Facile à étaler sur la peau, il est formulé à base de Deet à 40 %. Cet actif est reconnu pour son efficacité dans la lutte contre tous les types de moustiques, mais aussi contre les tiques. Il est parfait, par exemple, pour protéger les zones de peau découvertes des randonneuses et randonneurs. Le Deet est aussi apprécié pour la durabilité de son action répulsive. En effet, il reste efficace durant 8 heures, avant de devoir être à nouveau appliqué. Attention, s’il est très efficace comme répulsif, il n’a pas vocation à soigner ou soulager une piqûre de moustique.

Pranarôm Aromapic spray anti-moustiques bio : un répulsif contre les moustiques naturel pour pièce à vivre

Le Pranarôm, le répulsif anti-moustiques le plus naturel ©Amazon

Le répulsif bio Pranarôm Aromapic est dédié à la protection de vos intérieurs, mais aussi de l’habitacle d’une voiture ou encore d’une tente de camping. Il accroche particulièrement bien aux tissus et propose une protection efficace pendant 7 heures. Composé d’ingrédients naturels et bios (citronnelle, géranium, lavande, eucalyptus bleu, Citriodiol), sous forme d’huiles essentielles, il est performant sans dégrader l’environnement. Il n’est toutefois pas fait pour être appliqué sur la peau, les huiles essentielles pouvant s’avérer irritantes. En outre, il est déconseillé de l'utiliser en présence d'enfants de moins de trois ans ou de femmes enceintes. En revanche, il convient aussi bien pour la Belgique que pour les zones tropicales, repoussant tous les types de moustiques.

Puressentiel – Anti Pique, un spray répulsif et apaisant pour les vacances

Le spray Puressentiel – Anti Pique – spray répulsif et apaisant est composé d’ingrédients naturels adaptés à la peau. Il contient notamment de l'huile essentielle d’eucalyptus, de l'huile essentielle de citronnelle et du TP 19. C’est un excellent compromis entre méthodes naturelles et efficacité. Il convient également à un usage en zones tropicales, avec présence de moustiques tigres, tiques et autres insectes vecteurs de maladies, comme le paludisme. Son efficacité est de 7 heures, après ce délai, il faut de nouveau appliquer le produit. L’avantage de ce spray est qu’il est aussi conçu pour apaiser les piqûres de moustiques. Il n’est donc pas nécessaire d’appliquer une crème en supplément. En revanche, il n’est pas étanche et il est important d’en remettre sur toutes les zones exposées après la baignade.

PicSol, le meilleur produit anti-moustiques 100 % végétal

Le Picsol, un anti-moustique naturel, à la citronnelle. ©Amazon

Le spray Picsol spray anti-moustiques citronnelle/Citriodiol est élaboré à partir d’ingrédients 100 % naturels, reconnus par l’OMS pour leur efficacité contre les moustiques, sans produits chimiques. Il peut être utilisé sur tous types de peaux, à partir de trois ans. S’il s’agit bien d’un excellent répulsif, il ne s’agit pas d’un produit de protection contre les démangeaisons. Son action dure jusqu’à six heures après application.

Comment choisir son produit anti-moustiques ?

Pour choisir un anti-moustiques adapté, il faut prendre en compte plusieurs critères :

La durée d’efficacité du produit : certains offrent une protection longue durée, supérieure à 7 heures.

La polyvalence : certains produits répulsifs sont utiles aussi pour apaiser les démangeaisons, quand d’autres se concentrent sur l’action répulsive uniquement.

La tenue : tandis que les sprays ne tiennent que quelques heures et doivent être réappliqués à la moindre baignade, d’autres produits comme les crèmes sont plus tenaces.

L’ environnement : tenez compte de votre environnement et de la présence d’espèces de moustiques spécifiques, comme ceux porteurs de maladies tropicales.

La composition : vérifiez les ingrédients actifs. Vous pouvez privilégier les insecticides, comme le DEET ou l’icaridine. Leur efficacité est incontestable, mais ils peuvent être jugés irritants pour certaines peaux. Des alternatives plus naturelles, à base de citronnelle ou de certaines huiles essentielles (eucalyptus par exemple), peuvent aussi lutter contre les piqûres.

Le format : choisissez le type de répulsif anti-moustiques qui convient à votre situation (lotion, spray ou crème).

Il est également essentiel de prendre en compte votre budget, ainsi que les volumes dont vous pourriez avoir besoin (surtout pour un usage familial). Il est en effet conseillé d’être généreux sur les quantités et de compléter l’usage d’un répulsif anti-moustiques corporel en intérieur par l’usage d’une moustiquaire.