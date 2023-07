Des promotions incroyables sur de l’électroménager avec des étiquettes énergétiques au moins égales à A ? C’est ici que ça se passe !

À lire aussi

Voici les 5 bons plans que nous avons dénichés pour vous chez Krëfel :

Un lave-linge de chez Whirlpool

Un lave-linge à prix réduit de chez Whirlpool ! ©Krëfel

Le lave-linge Whirlpool FFD9469EBVBE vous offre une expérience de lavage exceptionnelle avec ses caractéristiques de pointe. Grâce à la technologie 6TH SENSE, il optimise automatiquement la consommation d’eau et d’énergie selon la charge. Son InverterMotor assure un fonctionnement silencieux et durable. Avec SteamHygiene, vos vêtements sont purifiés naturellement, éliminant jusqu’à 99,9 % des bactéries courantes. Sa sécurité anti-fuite et sa détection de niveau de salissure ajoutent une touche de praticité. Ce lave-linge de 6 kg est un choix judicieux pour prendre soin de votre linge de manière efficace et pratique.

La machine à laver AddWash de Samsung

Une machine à laver en promotion de chez Samsung ! ©Krëfel

Le lave-linge Samsung WW90T554AAT AddWash vous offre une expérience de lavage optimale grâce à ses caractéristiques innovantes. Avec la technologie EcoBubble, le nettoyage en profondeur de vos vêtements est assuré, tout en préservant l’énergie et les couleurs. Grâce à l’intelligence artificielle AI Control, vos lavages sont personnalisés selon vos habitudes et le hublot AddWash vous permet d’ajouter du linge en cours de programme. Profitez également du nettoyage hygiénique avec le programme Hygiene Steam qui élimine 99,9 % des bactéries et allergènes. Le fonctionnement silencieux de la technologie Digital Inverter et le programme Drum Clean garantissent un lave-linge performant et durable.

Le sèche-linge Easy Cleaning de Whirlpool

Un sèche-linge à prix réduit de chez Whirlpool ! ©Krëfel

Le sèche-linge Whirlpool FFT M11 8X3B BE Easy Cleaning se distingue par son efficacité énergétique exceptionnelle avec une classe A +++. Son fonctionnement est silencieux, vous permettant de profiter du calme même lorsque la machine tourne. Grâce à la technologie 6TH SENSE, ce sèche-linge détecte automatiquement la quantité de linge et adapte la durée du cycle de séchage pour une consommation d’énergie optimisée. Le programme FreshCare + préserve la fraîcheur de votre linge jusqu’à 6 heures après la fin du cycle. Le système Easy Cleaning facilite quant à lui le nettoyage du filtre du condenseur.

Un frigo avec congélateur de Siemens

Un réfrigérateur / congélateur en promotion de chez Siemens ! ©Krëfel

Le réfrigérateur Siemens KG39NAIAT avec congélateur offre plus d’espace et de fraîcheur à vos aliments. Son bac extra-large permet de stocker facilement fruits et légumes, tandis qu’un compartiment séparé avec générateur d’air froid optimise la conservation de la viande et du poisson. Avec la technologie noFrost, vous n’aurez plus à dégivrer manuellement le congélateur, ce qui vous fait économiser de l’énergie. Le système multiAirflow assure une température homogène à tous les étages pour préserver la fraîcheur des aliments. Les puissants éclairages LED latéraux facilitent la recherche des produits dans le réfrigérateur et le congélateur. De plus, le bottleCooler refroidit rapidement les boissons pour une consommation immédiate. Les surfaces en inox sont dotées d’un revêtement antiFingerprint pour éviter les traces de doigts.

Une cuisinière de chez Smeg

Une cuisinière en promotion de chez Smeg ! ©Krëfel

La cuisinière à gaz Smeg SCB90MFX9 est une cuisinière à base d’injecteurs butane. Elle offre 5 brûleurs puissants, dont un brûleur ultrarapide, et un four électrique géant multifonctions avec chaleur tournante. Le four de 115 litres dispose de 8 fonctions pour des cuissons variées. La sécurité est assurée avec les thermocouples rapides et l’allumage électronique intégré.

Pourquoi choisir de l’électroménager avec une bonne classe énergétique ?

Investir dans de l’électroménager avec une très bonne classe énergétique présente de nombreux avantages. Vous bénéficiez d’une efficacité énergétique optimale, ce qui se traduit par des économies significatives sur votre facture d’électricité et vos appareils sont respectueux de l’environnement et contribuent à réduire votre empreinte carbone en limitant la consommation d’énergie. Ils sont également conçus pour être plus durables, ce qui signifie qu’ils auront une plus longue durée de vie, réduisant ainsi le besoin de les remplacer fréquemment. En choisissant de l’électroménager avec une très bonne classe énergétique, vous faites non seulement un choix économique, mais aussi écologique pour un avenir plus durable.