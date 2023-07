Top 5 des meilleurs climatiseurs mobiles et guide d’achat 2023 exclusif : “Comment bien choisir son climatiseur mobile ?"

À lire aussi

Choisir un climatiseur mobile adapté à son besoin et à son budget n’est pas une chose facile. Nous vous proposons ici nos 5 meilleurs climatiseurs mobiles, ainsi que des conseils pour prendre votre décision.

Le meilleur climatiseur mobile : le Argo Relax Style

Le meilleur climatiseur mobile. ©Amazon

Grâce à ses 3 modes (refroidissement, ventilation et déshumidification), le climatiseur Argo Relax Style vous permettra de rester au frais tout l’été. Son niveau sonore de 64 dB relativement faible et son poids léger (28 kg) en font un allié parfait pour vos espaces de vie. Il est également doté d’une minuterie numérique d’allumage et il est possible de programmer son arrêt automatiquement. La cerise sur le gâteau : ce climatiseur est de classe A, ce qui vous permettra de limiter vos dépenses en énergie.

Le climatiseur mobile au meilleur rapport qualité / prix : l‘Olimpia Splendid

Un rapport qualité / prix incomparable pour le climatiseur Olimpia Splendid. ©Amazon

Le Olimpia Splendid Climatiseur Mobile 02139 Dolceclima Compact, doté d’un écran LCD et d’une télécommande multifonctionnelle, possède une capacité de réfrigération de 8000 BTU, ce qui en fait un excellent produit. Avec un niveau sonore de 63 dB, il est relativement silencieux. Son tuyau d’évacuation de l’air flexible vous permettra de l’installer facilement, d’autant plus qu’il dispose de poignées latérales très pratiques ainsi que de roulettes qui le rendent extrêmement maniable.

Le climatiseur mobile le moins cher : le Comfee Climatiseur

Le Comfee est le climatiseur de qualité le moins cher. ©Amazon

Parfait pour des pièces allant jusqu’à 33m2, le Comfee Climatiseur offre un refroidissement puissant pour une consommation en énergie faible. Il dispose d’une technologie de réduction de bruit qui lui permet de diminuer le niveau de pression acoustique jusqu’à 46,9 dB. Sa fonction « Follow me » lui permet d’ajuster automatiquement la puissance de refroidissement afin de maintenir la température au niveau souhaité, grâce à deux capteurs. Il est également garanti 3 ans, ce qui vous offre une protection supplémentaire contre d’éventuels soucis techniques.

Le climatiseur mobile le plus silencieux : le De'Longhi Silent pingouin

Le climatiseur De'Longhi est super silencieux. ©Amazon

Qui n’a jamais rêvé de profiter à la fois de la fraîcheur apportée par un climatiseur mobile et du calme de sa maison ? Le climatiseur mobile De'Longhi PAC EL92 Silent pingouin vous offre les deux, grâce à sa fonction silence, qui permet une réduction du bruit à l’aide de la double vitesse du ventilateur de condensation et à l’insonorisation des murs. Sa puissance sonore maximale est de 62 dB, ce qui est comparable à une conversation dans un restaurant. Il est également classé A+ pour son efficacité énergétique, ce qui vous fera faire des économies !

Le meilleur rafraichisseur d’air deux-en-un : le Rowenta Eclipse

Un rafraichisseur d'air idéal pour votre intérieur. ©Amazon

Laissez-vous séduire par le design épuré du ventilateur et purificateur d’air Rowenta Eclispse, qui s’intègre à merveille dans tous les intérieurs, tout en offrant un rafraîchissement intense. Il capture jusqu’à 99,95% des particules fines, y compris les poils d’animaux, les cheveux et la poussière. En plus de cela, il est ultra silencieux, avec seulement 32 dB en puissance maximale. Il possède également un ventilateur colonne dont le débit est très puissant et qui dispose de 12 vitesses, d’un mode nuit et Auto. Avec ce rafraîchisseur d’air, vous sentirez tout de suite la différence !

Quels sont les différents types de climatiseur mobile ?

Les climatiseurs mobiles monoblocs : compacts et faciles à installer, ils comprennent une unité unique qui intègre à la fois le compresseur, le condenseur, l'évaporateur et le ventilateur. Ils sont généralement faciles à déplacer grâce à des roulettes et sont parfaits pour les petites pièces ;

Les climatiseurs mobiles split : ils se composent de deux unités distinctes, une unité intérieure et une unité extérieure. L'unité intérieure contient l'évaporateur et le ventilateur, tandis que l'unité extérieure abrite le compresseur et le condenseur. Ces modèles offrent une meilleure performance de refroidissement et sont adaptés pour les espaces plus grands ;

Les climatiseurs mobiles à évaporation : aussi connus sous le nom de refroidisseurs d'air portables, ils utilisent le principe de l'évaporation de l'eau pour abaisser la température de l'air ambiant. Ils sont plus écologiques et consomment moins d'énergie que les climatiseurs traditionnels, mais ils sont moins efficaces dans les environnements très humides ;

Les climatiseurs mobiles réversibles : ils offrent la possibilité de chauffer et de refroidir, ce qui les rend adaptés à une utilisation à l'année ;

Les climatiseurs mobiles sans tuyau d'évacuation : équipés d'une technologie de refroidissement sans tuyau d'évacuation, ils sont plus polyvalents en termes d'installation. Ils utilisent généralement des systèmes de refroidissement par eau ou par glace pour abaisser la température de l'air.

Comment choisir son climatiseur mobile ?

Lors du choix d'un climatiseur mobile, il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères afin de trouver le modèle qui répondra le mieux à vos besoins. Voici quelques critères importants à considérer :