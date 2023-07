Le bagage de cabine aux dimensions parfaites : finis, les frais supplémentaires chez Ryanair ou Easyjet !

À lire aussi

Qualité et conception du bagage de cabine

Fabriqué en tissu polyester résistant à l’eau, ce sac à dos est conçu pour résister aux aléas des voyages. Peu importent les conditions météorologiques, vos affaires resteront en sécurité et à l’abri de l’humidité.

Les bretelles et le côté arrière du sac sont équipés d’un matériau en maille respirante, vous garantissant confort et ventilation lorsque vous le portez longtemps. De plus, des sangles de compression latérales assurent une compression maximale et empêchent vos articles de se balancer pendant le voyage. Une bande réfléchissante sur l’épaule assure votre visibilité dans l’obscurité, ce qui est particulièrement utile lors des déplacements nocturnes.

Ce sac de voyage multifonction 3-en-1 offre une flexibilité ultime. Vous pouvez le porter à la main grâce à sa poignée confortable sur le dessus, ou le porter sur votre dos en utilisant les bretelles réglables en longueur pour plus de commodité. Si vous voyagez avec une valise de cabine plus grande, vous pouvez également le fixer à l’arrière de votre valise à roulettes grâce à la sangle de bagage intégrée.

Le compartiment principal spacieux avec une ouverture de style valise facilite le rangement de différents équipements de voyage. Le compartiment avant dispose de diverses poches pour ranger votre PC, des carnets, des stylos, des écouteurs, des appareils électroniques et d’autres petits objets.

Ce sac de voyage est parfaitement adapté à diverses occasions :

Voyage : en tant que sac de voyage, il est idéal pour les escapades de week-end et les voyages courts. Sa taille compacte et sa conformité aux normes de bagages en cabine en font un choix pratique et fonctionnel pour tous vos déplacements.

Travail et école : utilisez-le comme sac de travail de bureau ou sac à dos d’ordinateur portable d’affaires pour transporter vos affaires essentielles avec style et confort. Pour les étudiants, il peut également servir de sac de collège d’école, vous permettant de transporter vos livres et fournitures de manière organisée.

À lire aussi

Quelles sont les limites de dimensions de bagages en cabine chez Ryanair ?

L’éternelle question avant les voyages en avion : que pouvez-vous prendre comme bagage en cabine chez Ryanair ? Si vous avez un billet basique (le moins cher), vous ne pouvez avoir qu’un seul sac en cabine. Celui-ci ne pourra pas être plus volumineux que 40 cm * 20 cm * 25 cm. Dépasser ces dimensions pourrait vous exposer à des frais supplémentaires. Le sac à dos que nous vous proposons respecte les conditions.

Si vous avez un billet “Regular” ou “Flexi Plus”, vous avez droit à deux bagages en cabine. Le premier devra respecter les dimensions ci-dessus et le second ne pourra excéder 10 kg et les dimensions suivantes : 55 cm * 40 cm * 20 cm. Attention : ce n’est pas la même chose si vous avez uniquement pris l’option “bagage enregistré de 10 kg”. Dans ce cas, vous devrez mettre votre bagage en soute. Vérifiez toujours les informations qui sont sur votre réservation.