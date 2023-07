Top 7 des meilleurs cadeaux d'amoureux ou d'amoureuse personnalisés pour une fête de l’amour sur mesure !

Chaque relation est unique en son genre, et c'est pourquoi nous avons déniché des trésors qui sauront émouvoir et toucher en plein cœur celui ou celle qui fait battre le vôtre. Des cadeaux sur mesure qui témoigneront de votre attachement profond, de vos souvenirs partagés et de l'amour qui vous unit. Que vous recherchiez une attention romantique, une touche d'originalité ou un cadeau empreint de nostalgie, notre liste vous guidera vers l'idée parfaite pour éblouir votre être cher en cette journée spéciale.

1. Une belle écharpe en cachemire brodée à vos initiales

Elle lui tiendra chaud tout l’hiver tout en lui rappelant votre amour chaque fois que votre compagne ou votre compagnon la portera. En outre, comme le cachemire est un tissu de qualité, cette écharpe pourra le ou la suivre durant plusieurs années ! Il ou elle n’est pas très fan des écharpes ? De nombreuses autres options existent : bonnet, poncho, etc.

Vous pouvez broder le vêtement ou l’accessoire avec vos initiales, son nom, la date de votre rencontre, le surnom que vous lui donnez… La seule limite est votre imagination (qui doit néanmoins se contenir à un nombre de caractères maximum) !

2. Un album photo à remplir et décorer en mode DIY

Un bel album photo personnalisé est un cadeau sentimental qui lui permettra de se remémorer de tous vos souvenirs de vacances, soirées entre amis et moments romantiques passés ensemble dès qu’il le souhaite. En outre, c’est un cadeau indémodable, qu’il ou elle pourra chérir pendant des dizaines d’années et, qui sait, le présenter un jour à vos enfants et/ou petits-enfants !

3. Une boîte à surprises pleine de souvenirs

Un cadeau de Saint-Valentin 100 % personnel. Vous pouvez recycler une vieille boîte à chaussure et la décorer avec des photos, des images, etc. En version plus “propre”, il existe des boîtes dépliables préfabriquées : vous remplissez les différents pans de la boîte avec des stickers, des citations, des mots d’amour ou des photos et vous dissimulez, dans l’écrin du milieu, ses bonbons préférés, un cadeau de plus grande valeur, une lettre d’amour ou une fleur !

4. Un couteau de cuisine haut de gamme gravé à son nom

Un beau couteau de cuisine est un cadeau pratique et élégant pour les apprentis cuisiniers et cuisinières. C’est un outil de qualité qui durera dans le temps et complètement personnalisé grâce à la gravure présente sur la lame.

Envie de marquer le coup ? Il existe des gammes de couteaux personnalisables. Parfait pour équiper complètement la cuisine de votre amoureuse ou votre amoureux !

5. Un moulage de vos mains

Une boîte pour faire un joli moulage de vos mains enlacées est un cadeau romantique et original qui lui rappellera à jamais votre proximité et votre amour. Non seulement vous profiterez d’un moment de complicité à deux le temps de réaliser le moulage, mais il ou elle pourra l’exposer !

6. Une boîte à messages

Vous pouvez y écrire des mots d’amour, les raisons pour lesquelles vous l’aimez, des citations inspirantes et des souvenirs de votre relation. Votre amoureux ou votre amoureuse pourra les lire quand il ou elle en aura besoin d’un petit boost de bonheur. Le cadeau parfait pour les couples à distance ! Le papier vous paraît ringard ? Optez pour la version informatique !

La version old school, à écrire à la main et à dérouler grâce à deux petites manivelles.

La version informatique : Quand votre amoureux ou votre amoureuse reçoit un message, le cœur de la Love Box se met à tournoyer et il doit ouvrir le coffret pour lire votre mot sur l’écran intégré.

7. Des bons-cadeaux faits main

Qui mieux que vous ne connaît les préférences et habitudes de votre amoureux ou de votre amoureuse ? Faites des “bons-cadeaux” pour qu’il ou elle puisse étaler le plaisir de la Saint-Valentin sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Vous pouvez y mettre des promesses d’activités ou d’attentions romantiques : un restaurant à deux, un massage, une balade romantique, etc.

On vous avoue qu’on est généralement moins fans des “bons pour”… Ils sont souvent oubliés et c’est une manière de reléguer à jamais des moments qui ne devraient pas attendre. Mais, avec ce chéquier romantique, pas de ça : la date et l’heure sont à remplir ! En offrant votre carnet de bons-cadeaux, sortez d’ores et déjà vos agendas et prévoyez les nombreux cadeaux et escapades qu’il renferme !

Un cadeau de couple pour chaque grande occasion

Il n'y a rien de tel qu'un cadeau personnalisé pour dire "Je t'aime" d'une manière inoubliable. Préparez-vous à inspirer et à être inspiré, car ces idées de cadeaux uniques sont prêtes à vous faire tomber amoureux ou amoureuse encore et encore. Découvrons ensemble ces trésors d'affection qui rendront cette fête de l'amour inoubliable !