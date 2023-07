Les 16 meilleures idées de cadeaux de Saint-Valentin ou pour un anniversaire de couple sur Amazon !

À lire aussi

1. Pour les couples à distance : une boîte à message

Parfait pour les couples à distance ou qui ne se voient pas souvent ! Des petites pensées pour l’être aimé, pour qu’il ou elle puisse les lire quand il en a besoin !

©Amazon

Sur Amazon, on vous propose la version moderne de la boîte à message. Via une app, vous pouvez envoyer des mots doux directement sur la Love Box. Quand un nouveau message est disponible, le cœur se met à tourner ! Si vous êtes plus traditionnel, alors optez pour la version “papier” !

2. Le cadeau pour amoureuse ou amoureux gourmand : un gaufrier en forme de cœur

Pour un brunch de 14 février original et amoureux, optez pour des gaufres en forme de cœur ! Vous y ajouterez un bol avec du chocolat fondu, de la confiture ou du sucre impalpable pour que votre moitié puisse se régaler !

©Amazon

La version idée-cadeau Amazon : un gaufrier qui vous permet de faire 4 gaufres cœur à la fois. Il est rose, mais il est possible de trouver d’autres couleurs, par exemple avec ce gaufrier noir qui permet de faire 5 gaufres-coeurs à la fois.

3. Le cadeau pour copain ou copine qui a la main verte : un beau terrarium de plantes

Des fleurs, c’est un classique indémodable… Mais un terrarium, c’est encore mieux : votre amoureux ou votre amoureuse peut en profiter beaucoup plus longtemps.

©Amazon

Notre sélection cadeau Amazon : un support dans le thème, avec deux terrariums végétaux. Si vous n’êtes pas très “cœur”, vous pouvez opter pour une version plus neutre, mais tout aussi jolie.

13 autres idées de cadeaux Amazon

©Amazon

Une plaque photo personnalisée avec votre musique de couple

Inspirée de l'interface Spotify, cette plaque comporte une photo de vous et votre chansons de couple préférée ! Ultra romantique et joli ! C'est une des meilleures ventes d'Amazon... Et on comprend pourquoi !

Un carnet à compléter à deux

Un carnet de couple ou un livre à compléter vous permet de déclarer tout votre amour à votre partenaire, en se remémorant les grandes étapes de votre histoire d’amour : votre rencontre, vos voyages, vos projets, etc. L’exemple Amazon : “Tout ce que j’aime en toi : le cahier de notre histoire d’amour”. On vous propose celui-là, mais il y en a de nombreux autres disponibles : “Notre histoire d’amour”, “Tout sur nous”, etc.

Un jeu de société pour couple

Quoi de tel pour mieux se connaître qu’un jeu de société ? Collaboratif ou combatif : choisissez le type de jeux qui vous plaît le plus ! Et si vous préférez quelque chose dans le thème de la Saint-Valentin ou de l'amour, il y a de nombreux jeux de société qui sont faits pour les couples ! Au programme : des questions et des gages ! L’exemple Amazon : le jeu Osmooz, qui permet d’obtenir le gage de son choix en démontrant qu’on connaît son ou sa partenaire jusqu’au bout des doigts, sera parfait pour un 14 février réussi !

Un kit pour faire son whisky soi-même

Votre amoureuse ou votre amoureux aime le whisky ? Proposez-lui un kit pour faire le sien home made, avec différentes épices et herbes pour aromatiser son alcool. Vous pouvez faire la même chose avec du gin ou de la vodka, par exemple, en fonction des goûts de votre chéri ou votre chérie ! La version Amazon : ce kit “Do your Whisky” propose deux bouteilles pour faire infuser votre whisky (à prévoir), ainsi que trois types de copeaux et six espèces d’épices ou d’herbes pour l’aromatiser.

Des porte-clés complémentaires

On emploie son porte-clé au moins deux fois par jour : autant d’occasions de penser à l’autre ! Avec deux porte-clés complémentaires, vous aurez une pensée pour votre conjoint ou votre conjointe à chaque fois que vous sortez vos clés.

©Amazon

La version cadeau Amazon : on trouve particulièrement mignon ces porte-clés emboîtables en caoutchouc, en forme d’avocats qui se vont se faire un câlin ! Vous trouverez également sur Amazon de nombreux autres modèles, en forme de deux pièces de puzzle ou d’un cœur divisé en deux parties.

Un kit de Lego au thème amoureux

©Amazon

Votre partenaire aime les jeux de construction et les Legos ? Voici un kit Creator qui représente des aras, des oiseaux qui sont fidèles pour la vie.

Un plaid pour les soirées d’hiver

Le 14 février est parfois un peu froid : l’occasion ou jamais de se blottir en dessous d’un plaid qui vous dit des mots doux !

Un mug mignon et rigolo

Il y en a des tonnes, évidemment, mais ça reste un classique. “Je t’aime, Patate. (Bisous)” : un mot coquin qui le ou la fera sourire dès le matin !

… Ou des mugs qui s’emboîtent

©Amazon

Si vous n’êtes pas là pour rigoler, mais pour être romantique, optez plutôt pour ces deux mugs qui s’emboîtent l’un dans l’autre : comme eux, vous êtes complémentaires !

Un bongo pour un week-end en amoureux

Les Bongos, cette valeur sûre : un week-end en amoureux ne peut qu’être un cadeau qui fera plaisir à votre cher(e) et tendre !

Des bracelets complémentaires magnétiques

Le magnétisme, on y croit ou on n’y croit pas, mais dans tous les cas, la symbolique de ces deux bracelets complémentaires est magnifique !

Un kit pour faire un moulage de vos mains

©Amazon

Un très beau résultat et un bon moment passé ensemble : offrir un kit de moulage de vos mains promet d’être un excellent cadeau de Saint-Valentin ! Vous préparez le kit, vous plongez vos mains enserrées dans le seau et après quelques heures, vous obtenez un magnifique souvenir !

Une bougie de massage pour un moment détente

Quoi de mieux qu’un moment cosy partagé à deux, avec une bougie en ambiance tamisée et sa bonne odeur pour combler tous les sens ?

Nous espérons que ces idées cadeaux Amazon de Saint Valentin vous permettront de profiter de cette belle fête et de rendre heureux ou heureuse votre partenaire ! Si vous êtes un peu en retard et que vous souhaitez recevoir votre cadeau rapidement, optez pour l’abonnement gratuit à Prime pendant 30 jours via ce lien ! Grâce à cet abonnement, vous pouvez avoir la livraison en 48h gratuite !

Les idées cadeaux Amazon pour la Saint-Valentin ou votre fête amoureuse

Comme nous vous l'avons présenté, avec sa variété infinie d'options, Amazon propose des présents aussi originaux qu'émouvants pour exprimer tout l'amour que vous portez à votre moitié, que ça soit à l'occasion de son anniversaire, de votre anniversaire de couple ou pour la Saint-Valentin. Des bijoux scintillants aux gadgets technologiques dernier cri, en passant par les livres romantiques qui font vibrer l'âme, il y en a pour tous les goûts. Grâce à la livraison rapide et pratique d'Amazon, on peut être sûr de surprendre et de combler l'être cher avec des cadeaux qui symbolisent parfaitement ce lien si précieux qui nous unit.