Top 5 des meilleures moustiquaires et guide d’achat 2023 exclusif : “Comment bien choisir sa moustiquaire ?”

Notre top 5 des meilleures moustiquaires

Il n’est pas toujours facile de trouver une moustiquaire adaptée à ses besoins et à ses équipements, que ce soit pour protéger une fenêtre horizontale ou verticale, une porte-fenêtre, une fenêtre coulissante, une baie vitrée ou encore une véranda. Nous vous proposons ici nos 5 meilleures moustiquaires, ainsi que des conseils pour prendre votre décision.

La moustiquaire la moins chère : TESA Insect Stop Standard

La TESA Insect Stop Standard est la moustiquaire la moins chère. ©Amazon

La moustiquaire TESA Insect Stop Standard est la moustiquaire de protection antimoustique la plus abordable du marché. Elle offre une protection efficace contre les insectes durant la période estivale, tout en étant très simple à installer. Grâce à sa conception minimaliste, le modèle s’adapte très facilement à toutes les dimensions classiques de fenêtres : il s’agit en quelque sorte d’une moustiquaire sur mesure. Elle est ajustable par découpe, pour s’adapter aux mesures précises des ouvertures. L’installation de la moustiquaire est très rapide : elle se fixe directement sur le cadre de la fenêtre à l’aide d’un ruban adhésif fourni. Vous n’avez aucun trou à percer. Par ailleurs, la moustiquaire est très discrète et complètement amovible, ce qui en facilite le nettoyage et l’entretien. Elle est disponible en plusieurs coloris, ce qui vous permet de vous protéger vous et vos animaux de compagnie, sans pour autant ruiner votre décoration d’intérieur.

La moustiquaire pour Velux : Schellenberg 50 328 Moustiquaire pour fenêtre de toit

La moustiquaire au meilleur rapport qualité prix est la Schellenberg 50 328 fenêtre de toit. ©Amazon

Le modèle Schellenberg 50 328 Moustiquaire fenêtre de toit est spécialement conçu pour les fenêtres de toit. Il offre une solution pratique et économique pour protéger votre intérieur des invasions d’insectes. Avec son excellent rapport qualité-prix, cette moustiquaire pour fenêtre de toit est fabriquée en polyester, un matériau particulièrement résistant et durable. Pour compléter cette protection, songez à la moustiquaire de lit pour chaque membre de la famille. Autre avantage de ce modèle : il vous permet de profiter de la lumière naturelle du soleil et n’empêche pas la ventilation de la pièce.

La moustiquaire la plus légère : la Easy Life Moustiquaire

La moustiquaire la plus légère est la Easy Life Moustiquaire ©Amazon

La moustiquaire Easy Life Moustiquaire est sans aucun doute la plus légère de cette sélection. Elle est dotée d’une conception axée sur l’aspect fonctionnel du produit. Ce modèle de moustiquaire-porte est idéal si vous êtes à la recherche d’un équipement simple à installer autant qu’à manipuler. Que vous souhaitiez l’utiliser à la maison, en voyage ou en camping, cette moustiquaire se plie et se range en un clin d’œil. De plus, elle est livrée avec des crochets et des bandes adhésives qui permettent de la fixer aisément sur le cadre de la fenêtre ou de la porte, sans percer !

La moustiquaire pour porte : la MY CARBON Magnétique Moustiquaire

La moustiquaire MY CARBON Magnétique est la plus simple à utiliser. ©Amazon

La moustiquaire MYCARBON Magnétique Moustiquaire est l’accessoire parfait pour tous ceux qui cherchent une moustiquaire dotée d’un système de fixation innovant. En effet, ce modèle est équipé de bandes magnétiques sur toute sa longueur et sa largeur. Cela vous permet de la fixer sur une porte passante aisément. Avec cette moustiquaire, vous pouvez laisser votre porte entièrement ouverte à tout moment, puisque les bandes magnétiques permettent d’ouvrir et de refermer facilement la moustiquaire lors de votre passage. Cette moustiquaire est donc idéale pour équiper l’ouverture de la porte d’entrée, de la porte qui mène sur une terrasse ou un jardin, ou encore de la porte d’un atelier. Elle vous protégera parfaitement contre les invasions de moustiques, de mouches, de guêpes, de chenilles et autres nuisibles.

La plus polyvalente des moustiquaires : TESA Insect Stop Auto-Agrippant COMFORT

La plus polyvalente des moustiquaires est la TESA Insect Stop Auto-Agrippant COMFORT. ©Amazon

La moustiquaire TESA Insect Stop Auto-Agrippant COMFORT offre un moyen efficace de vous protéger contre les moustiques et les insectes volants. Ce modèle dispose d’un système auto-agrippant permettant une fixation sans travaux. Ses mailles résistantes et fines empêchent les moustiques, les mouches et les autres nuisibles volants d’entrer dans votre chambre, votre salon, votre cuisine ou votre salle de bains. De plus, la moustiquaire est amovible et lavable. Vous pouvez la retirer rapidement pour la nettoyer ou simplement pour la ranger après une utilisation saisonnière.

Comment choisir sa moustiquaire ?

Au moment de choisir votre protection anti-insectes, prenez le temps de vous assurer qu’elle est adaptée à vos besoins. Pour cela, certains critères sont essentiels à considérer :

Les dimensions de la moustiquaire : elles doivent correspondre aux dimensions de vos ouvertures à équiper. Commencez par mesurer précisément la hauteur et la largeur des fenêtres ouvertes ou des portes sur lesquelles vous souhaitez installer vos moustiquaires. Assurez-vous ainsi que ces dernières recouvrent entièrement les ouvertures, afin de ne laisser aucun passage aux insectes ;

Les matériaux : les moustiquaires peuvent être fabriquées à partir de différents matériaux, en particulier le polyester, le PVC ou la fibre de verre. Le polyester est durable et résistant aux intempéries, tandis que la fibre de verre est légère et robuste face aux rayons UV du soleil. Qu’il s’agisse d’une moustiquaire enroulable, de rideaux moustiquaires ou d’une moustiquaire pour porte, tenez compte de cet élément, ainsi que de la finesse de la maille ;

Le système de fixation : les modes d’accroche des moustiquaires sont nombreux. Faites votre choix entre un système adhésif, magnétique, à scratch, à velcro ou à cadre, et sélectionnez celui qui vous semble le plus simple à utiliser ;

La facilité d’installation et d’entretien : pour vous faciliter la vie, optez pour une moustiquaire facile à installer, à enlever et à nettoyer. S’agissant d’un dispositif saisonnier, la plupart du temps, il est important de vous faciliter la tâche ;

Le prix : comparez les tarifs des différentes moustiquaires disponibles sur le marché. Établissez un budget en fonction de vos moyens et choisissez une moustiquaire qui présente le meilleur rapport qualité-prix.