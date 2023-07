Profitez pleinement de vos vacances avec cette promotion exceptionnelle sur la caméra de sécurité Tapo C320WS : ne la manquez pas !

À lire aussi

Pourquoi est-ce une bonne affaire ?

En cette période de vacances, Amazon propose une promotion exclusive sur la caméra de sécurité Tapo C320WS, permettant aux voyageurs de sécuriser leur maison sans se ruiner. Avec une réduction de 28 %, cette caméra est vendue à 49,99 € au lieu de 69,90. En plus, elle est moins chère qu’ailleurs, puisqu’elle est vendue à 74,99 € sur le site de la Fnac. Cette offre est une occasion en or de la sécurité de votre domicile sans compromis sur la qualité et les fonctionnalités avancées : vous pouvez faire confiance aux plus de 4000 évaluations qui attribuent la note de 4,4/5 à ce produit !

La caméra extérieure Tapo C320WS

La caméra de sécurité Tapo C320WS est une solution complète et performante pour protéger votre maison pendant les vacances. Que vous partiez pour quelques jours ou plusieurs semaines, cette caméra est le gardien vigilant de votre propriété, vous offrant une surveillance sans faille :

Pleine couleur dans la nuit : avec sa technologie de vision nocturne en couleur, la Tapo C320WS capture des images nettes et lumineuses, même dans l’obscurité totale ;

Résistante aux intempéries : la caméra est conçue pour résister aux conditions météorologiques difficiles, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation en extérieur. Pluie, poussière ou chaleur, la Tapo C320WS fonctionnera de manière fiable pour protéger votre domicile ;

Haute définition 2K : disposant d’une résolution haute définition 2K et d’une vidéo nette et claire en 4MP, la caméra offre beaucoup des détails, ce qui permet d’identifier facilement les visages et les objets enregistrés ;

Audio bidirectionnel : grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés, la caméra permet une communication bidirectionnelle en temps réel. Vous pouvez parler avec les membres de votre famille ou dissuader les intrus potentiels en cas de besoin ;

Stockage local (jusqu’à 256 Go) : la Tapo C320WS offre la possibilité de stocker les enregistrements directement sur une carte microSD locale allant jusqu’à 256 Go.