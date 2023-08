À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

La PlayStation 5 édition digitale avec une manette sans fil DualSense blanche est actuellement à 449 € sur le site d’Amazon, un prix défiant toute concurrence puisque ce même produit est vendu à 549,99 € sur le site de PlayStation, vous faites donc une économie de 100 € sur ce produit. Elle est vendue au même prix sur le site de Coolblue. Ne tardez pas à profiter de cette bonne affaire !

La marque PlayStation

PlayStation est une marque de consoles de jeux vidéo créée par Sony Interactive Entertainment. Lancée en 1994, elle est devenue l’une des plus emblématiques de l’industrie avec des consoles comme la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Elle propose également des services en ligne via PlayStation Plus. La marque continue de marquer l’histoire du jeu vidéo avec des franchises emblématiques et des expériences de jeu captivantes.