Le jeu Hogwarts Legacy sera disponible sur Switch dans un peu moins de 5 mois : où le précommander pour faire le plus d’économies ?

Hogwarts Legacy est une extraordinaire aventure immersive qui plonge les joueurs au cœur de l’univers magique légendaire de Harry Potter. Développé avec ambition, ce jeu vous transporte dans une période lointaine, les années 1800, bien avant que le sorcier le plus célèbre du monde ne voie le jour. En incarnant un étudiant à l’école de sorcellerie Poudlard, vous découvrirez un monde ouvert riche en détails et en mystères, où vous aurez le pouvoir de maîtriser la magie ancienne. Que vous préfériez explorer la sombre forêt interdite ou flâner dans le village de Pré-au-Lard, le choix vous appartient. Voyagez à dos de sombral ou d’hippogriffe, et soyez prêt à faire face à des décisions déterminantes, car le jeu vous permettra de choisir entre la voie du Bien ou celle du Mal.