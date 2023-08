Ce vendredi 4 août, c’est la journée mondiale de la bière : quels accessoires pour fêter ça ?

À lire aussi

Voici notre sélection des articles parfaits pour passer une bonne journée mondiale de la bière, tout en consommant avec modération :

Un lot de 6 verres à bière craft Krosno

Ce lot de 6 verres à bière craft Krosno est idéal pour réaliser vos dégustations. ©Amazon

Cet ensemble à dégustation de bière pour les amatrices et amateurs de bière qui cherchent à profiter pleinement des différentes nuances et saveurs que proposent les bières. Cette collection comprend six verres spéciaux, soigneusement conçus pour apprécier différents types de bières. Les 2 verres tulipes de 420 ml offrent une expérience de dégustation unique en intensifiant les arômes délicats des bières. Leur grande capacité, bord lisse et pied stable permettent de libérer pleinement les arômes et les saveurs de la bière. Les 2 ballons de 500 ml sont parfaits pour les bières brunes, mettant en valeur les saveurs du malt torréfié. Leur forme caractéristique, bombée et fuselée vers le haut, offre des sensations aromatiques et gustatives inoubliables. Les 2 flûtes de 500 ml conviennent quant à elles parfaitement aux bières régionales de blé. Leur forme cylindrique laisse suffisamment d’espace pour la formation de la mousse, optimisant ainsi l’expérience de dégustation. Fabriqué par la société européenne Krosno, reconnue pour son expertise dans la création d’articles élégants, ce set de verres offre donc une qualité exceptionnelle.

Le livre “Randos bière en Belgique : La façon la plus rafraîchissante de voir la Belgique”

Une façon rafraîchissante de (re)découvrir la Belgique. ©Amazon

Amateurs de bière et fans de rando, ces 40 itinéraires sont pour vous ! Les randonnées suivent des chemins choisis pour leur beauté et se terminent immanquablement à proximité d’une brasserie ou d’un lieu de dégustation où vous pourrez apprécier une bonne bigre. Pour chaque parcours, vous trouverez des indications détaillées : difficulté, durée, dénivelé, curiosités, et transports en commun pour s’y rendre ; complétées par la présentation d’une brasserie locale et de la bière recommandée par l’auteure, Pauline Moulin.

L’ouvre-bouteille Johnny Catch avec bac de collecte

Un ouvre-bouteille tout en praticité. ©Amazon

Le Johnny Catch de höfats est un décapsuleur mural pratique, conçu pour offrir une expérience de débouchage de bouteilles de bière. Ce décapsuleur est probablement le meilleur de sa catégorie grâce à son bac de récupération qui capture les bouchons de couronne, pouvant accueillir jusqu’à 60 bouchons. L’assemblage du Johnny Catch ne nécessite pas de montage complexe. Il est équipé d’un ruban adhésif double face qui lui permet de se fixer facilement à toutes les surfaces, y compris les surfaces inégales telles que le bois, la brique ou le béton. Fabriqué en acier inoxydable brossé, il est à la fois solide et durable, assurant une utilisation à long terme. La tasse de récupération placée sous l’ouvreur permet de garder votre espace propre et bien rangé.

Un ensemble de tasses de bière Pong

Ce kit de bière-pong viendra compléter parfaitement vos soirées. ©Amazon

Vous aimez les fêtes et souhaitez célébrer des moments inoubliables et des victoires avec vos amis ? Alors vous avez besoin de ces gobelets à bière-pong ! Ils ont l’avantage non négligeable d’être réutilisables et de passer au lave-vaisselle. Leur couleur rouge vif saura donner de l’élégance et du dynamisme à toutes vos parties !

Un kit de Brassage Bière Blonde Brew Monkey

Ce kit est parfait pour vous initier au brassage de la bière. ©Amazon

Le kit de brassage de bière de Brew Monkey est conçu pour permettre aux amateurs de bière de brasser leur propre bière de façon authentique. Ce kit offre une expérience de brassage sans tracas grâce à ses ingrédients pré-mesurés et prêts à l’emploi, comprenant du malt, du houblon et de la levure frais et de qualité. Chaque kit contient également un seau de fermentation doté d’un embout de fermentation réutilisable.