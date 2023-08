Top 5 des meilleures valises cabine et guide d’achat 2023 exclusif : "Comment choisir sa valise cabine ?"

À lire aussi

Pour vous aider à faire votre choix dans la vaste gamme des valises cabine disponibles sur le marché, voici un panel des 5 meilleures, avec leurs atouts :

Notre valise cabine coup de cœur : la Samsonite S’Cure

La valise cabine Samsonite S'Cure est notre coup de coeur. ©Amazon

La valise cabine Samsonite S’Cure est à la fois légère et durable, avec sa construction en polypropylène qui assure une protection parfaite de vos affaires pendant les voyages. Ses dimensions (40x20x55), sa contenance (34 l) et son poids (2,9 kg) en font une valise cabine idéale. Elle est équipée d’une serrure à combinaison TSA intégrée, ce qui facilite les contrôles de sécurité et offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. Elle dispose aussi de quatre roulettes multidirectionnelles qui assurent une maniabilité fluide et sans effort. L’intérieur de la valise offre un espace de rangement bien organisé grâce à des séparateurs et des sangles de compression. La Samsonite S’Cure est bien évidemment disponible dans de nombreuses couleurs élégantes et intemporelles.

La meilleure valise cabine haut de gamme : la Samsonite Lite-Shock

La valise cabine Samsonite Lite-Shock est la meilleure haut de gamme. ©Amazon

La robustesse et la qualité de fabrication de la Samsonite Lite-Shock en font le parfait allié de vos différents voyages, notamment en raison de ses dimensions (40x20x55cm). Cette valise faite en matériau Curv est très résistante et légère : elle ne pèse que 1,7 kg et absorbe parfaitement les chocs grâce à sa forme optimisée et très esthétique. La poignée et les roulettes sont de très bonne qualité, ce qui garantit la maniabilité de la valise. Finalement, une serrure TSA vient assurer la sécurité de votre bagage.

La valise cabine au meilleur rapport qualité/prix : la American Tourister Holiday Heat

Cette valise cabine American Tourister a un rapport qualité / prix incomparable. ©Amazon

Cette valise semi-rigide d’une capacité de 38 litres allie praticité et résistance. Elle dispose de nombreux accessoires très fonctionnels, notamment deux poches avant et des élastiques croisés dans le compartiment inférieur, ce qui permet de faciliter l’organisation et le rangement de vos affaires. Ne pesant pas plus de 2,6 kg, ses dimensions conviendront parfaitement à toutes les compagnies aériennes (40x20x55). Elle dispose de 4 roues de type centrifugeuse qui la rende très maniable. Une serrure à combinaison à 3 chiffres vous permettra aussi de sécuriser l’accès à votre bagage. De plus, vous pouvez compléter votre achat par la gamme complète, avec d’autres tailles de valise.

La valise cabine la moins chère : la Eastpak Tranverz

La valise cabine Eastpak Transverz est la moins chère. ©Amazon

La marque emblématique de bagagerie Eastpak propose une large gamme de valises cabine souples dans de nombreux coloris. Faite en polyester durable, cette valise a une capacité de 42 litres, tout en étant aux normes de dimensions des compagnies aériennes (51x32.5x23). Elle possède un compartiment double à fermeture éclair, dont la sécurité est assurée par une serrure TSA. Le maintien du contenu de la valise est assuré par des sangles de compression et de fixations. Elle ne dispose cependant que de deux roues, ce qui la rend moins maniable que d’autres modèles. Cet aspect est compensé par deux poignées qui permettent différentes prises.

La valise cabine la plus durable : la Eagle Creek Gear Warrior

Cette valise cabine Eagle Creek Gear Warrior est la plus durable. ©Amazon

Cette valise de dimension 55,88x20,32x33,02 pèse 2,15 kg. Elle est fabriquée avec un matériau extérieur recyclé et hydrofuge, ce qui garantit une protection maximale pour vos affaires. Elle possède plusieurs compartiments de rangements pour optimiser la place, ainsi qu’une poche avant rembourrée et des sangles de compression intérieure et extérieure. Cette valise ne possède cependant que 2 roues, ce qui limite sa maniabilité.

L’intérêt de posséder une bonne valise cabine

À l’approche des vacances, il est essentiel de posséder une valise cabine qui résiste à l’épreuve du temps. Opter pour une bonne valise cabine présente de nombreux avantages. Elle offre une tranquillité d’esprit en éliminant le stress lié à la possibilité d’une défaillance ou d’une détérioration pendant le voyage. Une valise robuste peut être réutilisée pour de multiples voyages, ce qui en fait un investissement rentable à long terme et vous contribuerez ainsi à réduire votre empreinte écologique en évitant d’en acheter fréquemment.

Comment choisir sa valise cabine ?

Pour bien choisir sa valise cabine, il faut prendre en compte un certain nombre d’éléments car toutes les valises cabine ne se valent pas. Quels sont les critères auxquels prêter attention au moment d’acheter ?

La taille : c’est le principal point de vigilance à avoir au moment de choisir votre valise. Il faut que vous puissiez l’emporter avec vous dans l’avion, et donc qu’elle mesure au maximum 55x35x25 cm ou 55x40x20 cm, poignées et roulettes incluses ;

Le type de valise cabine : entre valise rigide et valise souple , il convient de savoir ce que l’on recherche. Une valise rigide apportera davantage de protection aux affaires que vous transportez, et sera plus résistante aux intempéries. La valise souple permet de stocker davantage, étant donné qu’elle est extensible ;

La maniabilité : votre valise cabine doit être facile à transporter et à manipuler. L’idéal est donc d’avoir une valise équipée de 4 roues en caoutchouc multidirectionnelles et dotée d’une poignée télescopique . Certaines possèdent également un manche qui permet de les tenir comme un sac ;

Le poids : une fois à l’aéroport, votre bagage ne doit pas dépasser les 10 à 12 kg, il est donc intéressant d’opter pour une valise la plus légère possible ;

La sécurité : certaines valises cabine ont la possibilité de se verrouiller à l’aide d’un code secret ou d’un cadenas, ce qui permet de sécuriser le contenu de votre bagage et d’éviter les vols. L’avantage du code secret : aucun risque de perdre la clé !

L’ergonomie et les équipements intérieurs : il est essentiel que votre valise cabine soit bien optimisée afin d’y ranger un maximum d’affaires. Pour cela, il est important qu’elle dispose d’un nombre adapté de rangements. La plupart des valises cabine sont équipées de compartiments intérieurs, de poches en filet et de sangles de compression pour maintenir les vêtements et les effets personnels en place. Certains modèles offrent également des poches extérieures pour un accès facile aux objets fréquemment utilisés, tels que les passeports, les billets d’avion ou les gadgets électroniques.

Un point de vigilance : les normes des différentes compagnies aériennes

Si l’Association internationale du transport aérien a fixé qu’un bagage cabine doit mesurer au maximum 55x35x25 cm ou 55x40x20 cm, toutes les compagnies aériennes n’ont pas la même politique et certains transporteurs ont des normes de taille différentes, notamment sur le poids maximal du bagage. Prenez donc bien le temps de mesurer et peser votre valise cabine avant votre départ. Vous évitez ainsi une mauvaise surprise à l’aéroport !