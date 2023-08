Top 5 des meilleures prises antimoustiques pour chambre et guide d’achat 2023 : comment choisir son diffuseur antimoustique ?

À lire aussi

Lorsque vous êtes à l’extérieur, vous avez plutôt tendance à utiliser des sprays répulsifs et des produits antimoustiques à appliquer directement sur la peau. Les spirales à la citronnelle sont aussi bien connues, mais ce n’est pas un dispositif que vous pouvez installer à l’intérieur de chez vous. Si installer une moustiquaire reste un moyen très efficace pour éloigner les moustiques et éviter de se faire piquer, il n’est pas toujours possible de rester en dessous. Pour tuer ou repousser les moustiques, il reste une solution efficace : la prise antimoustique ! Son utilisation est extrêmement simple : en branchant l’appareil sur une prise électrique, un produit insecticide ou un répulsif antimoustiques est diffusé dans l’air ambiant. Il peut également s’agir de dispositifs à UV, à ondes sonores ou à ultrasons. Voici notre sélection :

Le meilleur rapport qualité-prix : le diffuseur ZenSect

Le diffuseur Zen'Sect est celui avec le meilleur rapport qualité / prix. ©Amazon

Avec son prix assez doux comparé à celui de ses concurrents, le diffuseur antimoustiques ZenSect antimoustiques et moustiques tigres est aussi simple qu’efficace. Il effectue son travail et a même une intensité réglable. Avec sa prise rotative, il est particulièrement pratique. Le produit est sans odeur, car il ne contient pas de parfum. ZenSect est une marque en vogue, qui risque de dépasser ses concurrents en matière de popularité.

Le produit expert : la prise antimoustique Catch Expert

Ce diffuseur antimoustique Catch est réglable au niveau de l'intensité. ©Amazon

Il suffit d’un seul moustique pour ne pas fermer l’œil de la nuit. Aussi, il vaut parfois mieux mettre le prix pour pouvoir dormir tranquille. Avec la prise antimoustique Catch Expert, vous êtes assuré qu’aucun moustique n’ose s’aventurer dans votre chambre. Son intensité est réglable, ce qui permet au diffuseur de rester efficace même avec les fenêtres ouvertes. De plus, cette prise antimoustique se débarrasse même des moustiques tigres, des mouches et d'autres insectes volants désagréables !

Le moins cher : la prise Anti-Insectes à LED et à UV Goobay

Ce diffuseur antimoustique Goobay est le moins cher. ©Amazon

La meilleure prise antimoustique à petit prix est la prise Anti-Insectes à LED et à UV Goobay reçoit énormément d’avis positifs. Simple et facile d’utilisation, elle va à l’essentiel avec ses LED et UV sans produits chimiques. L’efficacité est au rendez-vous contre les moustiques, mais aussi contre de nombreux insectes gênants : mouches des fruits, mouches domestiques, etc. Sans casser votre tirelire, mais aussi sans bruit et sans odeur, il devient facile de vous débarrasser des moustiques.

La meilleure recharge de diffuseur : celle de KPro Expert

La meilleure recharge pour diffuseur antimoustique. ©Amazon

Si vous cherchez le produit le plus durable et qui reste tout aussi efficace après des semaines d’utilisation, il faut privilégier le diffuseur antimoustiques électrique KPro Expert. Il vous promet une efficacité de plus longue durée qu’un diffuseur électrique classique grâce à des recharges très concentrées qui vous assurent 45 nuits de protection. Avec seulement 2 recharges, vous êtes tranquille pour tout l’été ! C’est donc un investissement de longue durée, qui revient finalement à moins cher que les diffuseurs classiques.

Un diffuseur simple, peu cher et efficace : le Bloom Max

Le diffuseur antimoustique Bloom Max est votre meilleur allié cet été. ©Amazon

Bloom Max est le meilleur diffuseur antimoustique avec un bon rapport qualité-prix. Il est produit par une marque reconnue, et disponible dans la majorité des grandes surfaces ou sur les sites de commerce en ligne. Il est ensuite très facile de se procurer des recharges pour ce produit largement distribué. Doté d’une efficacité sans concession, il s’occupe des moustiques communs, mais aussi des moustiques tigres. Avec une intensité fixe et sans parfum, il ne diffuse aucune odeur qui pourrait être désagréable. C’est donc un produit abordable et simple.

Comment choisir sa prise antimoustique ?

Vous comptez sur l’achat d’une prise antimoustique pour vous débarrasser efficacement des hordes de moustiques dans la maison et ainsi éviter les piqûres. Parmi les critères qu’il faut prendre en compte pour choisir son dispositif ou sa prise antimoustiques, il faut faire attention à :

Son efficacité : la prise diffuse des substances actives dans l’air qui sont extrêmement efficaces (comme celles à base de pyréthrinoïdes ou de DEET), ce qui est bien plus performant que les produits antimoustiques à ultrasons ou à LED ;

Sa composition : vérifiez si vous n'êtes pas allergique à certains produits contenus dans votre antimoustique. Si vous êtes une femme enceinte ou que vous avez des enfants de moins de 2 ans, l'utilisation des huiles essentielles et des prises anti-moustique plus chimiques est déconseillée. Optez plutôt pour une protection physique contre les insectes piqueurs : une moustiquaire en baldaquin, par exemple, vous offrira une protection efficace contre les piqûres de moustique (d'autant plus indispensable pour les femmes enceintes en zones infestées par le virus Zika) ;

Sa fiabilité : les marques les plus fiables sont spécialisées, elles proposent d’autres produits répulsifs et insecticides ;

Son autonomie : contrairement aux moustiquaires, ventilateurs et raquettes, la prise antimoustique n’exige aucune action de votre part. Le diffuseur s’occupe de tout pour que vous puissiez réellement avoir l’esprit tranquille.

En débranchant la prise ou activant un minuteur (quand il est disponible), vous pouvez doser votre exposition au produit. La prise n’a, en effet, pas besoin d’être branchée toute la journée ou toute la nuit pour être efficace ! Il suffit de l’activer une heure le matin ou le soir, au moment où les moustiques partent en chasse. Dans tous les cas, l’avantage premier de la prise antimoustique est de ne pas s’appliquer directement sur la peau, à la différence des différents sprays répulsifs, cela réduit donc les risques d’allergie cutanée !