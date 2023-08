Top 5 des meilleurs déodorants et guide d’achat 2023 exclusif : “Comment bien choisir son déodorant ? ”

À lire aussi

Il n’est pas évident de choisir un déodorant dont l’odeur et le format nous plaisent tout en étant adapté à notre type de peau. Pour vous aider à naviguer parmi la multitude de possibilités qui s’offrent à vous, voici notre sélection des meilleurs déodorants :

Notre déodorant coup de cœur : le déodorant Spray Sanex Naturel Natur Protect

Ce déodorant Sanex est notre coup de coeur. ©Amazon

Le déodorant Sanex Natur Protect Bambou Invisible pour hommes et femmes est formulé avec de la poudre de bambou d’origine naturelle et durable pour offrir une protection très efficace contre les mauvaises odeurs pendant 24 heures Sa composition rend ce déodorant riche en actifs naturels complètement invisible à l’application. Il est parfait pour éviter les désagréments des irritations. Vous pouvez avoir confiance en la qualité de ce produit : il est noté 4,3/5 par plus de 100 utilisateurs !

Le meilleur déodorant haut de gamme : le déodorant Borotalco Vapo Original

Le déodorant Borotalco est le meilleur haut de gamme. ©Amazon

Le désodorisant Borotalco Vapo Original présente une formule innovante, dépourvue d’alcool et de gaz, qui intègre des agents apaisants pour offrir une sensation de peau sèche et protégée, notamment en cas de sudation excessive. Sa durée d’efficacité atteint 48 heures, ce qui en fait un choix fiable pour une protection durable contre les odeurs désagréables de transpiration. Ce désodorisant est proposé sous forme de vapo, contribuant ainsi au respect de l’environnement grâce à l’absence de gaz propulseur. Son parfum est un mélange équilibré associant la fraîcheur des agrumes à la douceur des fleurs blanches. Il a été soumis à des tests dermatologiques pour garantir sa qualité et sa sécurité d’utilisation.

Le déodorant le moins cher : le déodorant Dove Invisible Dry Roll-On

Ce déodorant Dove est vraiment une bonne affaire. ©Amazon

Le déodorant Dove Invisible Dry est disponible en version bille et est un déodorant antitranspirant sans alcool qui absorbe parfaitement l’excès de transpiration des aisselles. Sa durée d’efficacité est de 48 heures, et nous pouvons souligner sa formule invisible et son absence d’alcool. En outre, il intègre le concept “de crème hydratante” propre à la marque Dove, mettant en avant son engagement pour la santé de la peau. Une caractéristique unique de ce produit est la mention “tested on 100 colours” (testé sur 100 couleurs), soulignant son souci d’être compatible avec différentes nuances de vêtements. Il est donc parfait contre les traces blanches.

Le déodorant avec la plus longue durée de protection : le déodorant Nivea Dry Comfort Fresh

Ce déodorant Nivea a une tenue de 72 heures. ©Amazon

Le déodorant Nivea Dry Comfort Fresh Roll-on antitranspirant offre une double protection en empêchant efficacement la transpiration et les odeurs corporelles pendant une durée de 72 heures. Pour assurer des résultats concrets, ce déodorant bille au packaging élégant a été testé dans des situations réelles. Doté d’un parfum frais, il prend soin de la peau tout en procurant une sensation de fraîcheur et de propreté agréable. Ce déodorant est spécialement formulé sans alcool éthylique, ce qui le rend adapté à tous les types de peau et permet un séchage rapide grâce à ses capacités d’absorption. C’est le déodorant parfait pour les personnes qui ont tendance à beaucoup transpirer !

Le déodorant le plus polyvalent : le déodorant Dove original

Ce déodorant Dove a vraiment tout pour plaire. ©Amazon

L’antitranspirant en spray Dove Original assure une protection contre la transpiration et les odeurs de transpiration, tout en prenant soin de vos aisselles grâce à sa formule hydratante. Avec une durée de protection de 48 heures, ce spray antitranspirant offre une défense contre la transpiration. La particularité de la formule réside dans l’ajout de ¼ de crème hydratante, contribuant à des aisselles plus douces et plus lisses. Il vous laissera une sensation d’extrême fraîcheur ! Ce déodorant antitranspirant est exempt d’alcool et a subi des tests dermatologiques. Son parfum léger et subtil laisse une sensation agréable.

Comment choisir son déodorant ?

Choisir le déodorant qui vous convient le mieux peut sembler une tâche simple, mais il est important de tenir compte de certains éléments pour faire le meilleur choix. Voici quelques conseils pour vous guider dans cette démarche, et ne pas faire d’erreur sur le produit que vous appliquerez sur vos aisselles :

Le type de déodorant : il existe différents types de déodorants sur le marché, tels que les déodorants en spray , en stick , en crème , ou encore les déodorants naturels. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos préférences et à vos habitudes d’utilisation ;

Votre type de peau : certaines personnes ont une peau sensible, sujette aux irritations . Dans ce cas, un déodorant spécialement conçu pour les peaux sensibles, hypoallergénique ou sans alcool est la meilleure option ;

La durée de protection : certains déodorants offrent une protection de 24 heures, tandis que d’autres peuvent durer jusqu’à 48 heures, voire plus ;

Le parfum : choisissez une fragrance qui vous plaît et qui reflète votre personnalité. Vous pouvez également vous assurer que le parfum n’est pas trop fort pour ne pas interférer avec votre parfum ou lotion habituelle. Pour les odorats sensibles qui préfèrent les produits inodores , certains déodorants sont sans parfums tout en étant capable de masquer les odeurs corporelles désagréables ;

La liste des ingrédients : il est important d’éviter tout produit potentiellement allergène ou irritant pour les pores de votre peau. Les déodorants sans aluminium sont notamment populaires pour ceux qui préfèrent des produits plus naturels . Évitez au maximum les déodorants contenant des sulfates, des parabens, et privilégiez ceux qui contiennent de l’aloe vera, de l’argile, du pamplemousse, de la lavande, de l’huile de coco, du sel ou des pierres d’alun ou encore du beurre de karité. L’idéal est encore un déodorant bio et naturel, pour protéger votre peau. Pour les femmes enceintes, pensez à vérifier que votre déodorant ne contienne pas d’huiles essentielles ;

Votre mode de vie : si vous menez une vie active ou pratiquez régulièrement du sport, optez pour un déodorant spécialement conçu pour une protection longue durée.

Pensez également à tester votre déodorant avant de l’utiliser : essayez-le sur une petite zone de votre peau pour vous assurer qu’il ne provoque pas de réaction cutanée ou allergique.