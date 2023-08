Top 5 des meilleures lampes anti-moustiques pour chambre et guide d’achat 2023 : comment choisir sa lampe anti-insectes ?

À lire aussi

Il existe des pièges ou produit anti-moustiques sous forme de lampes anti-insectes. Avec les lampes photocatalytique, le moustique est attiré par la lumière, bleue ou à UV. Il est ainsi piégé dans un petit compartiment ou alors grillé par la lampe. C’est donc un excellent remède pour éloigner les insectes et éviter leur prolifération ! Ces lampes fonctionnent même avec les moustiques tigres : c’en est fini des piqûres ! Avec votre nouvelle lampe anti-moustiques, vous allez enfin réussir à repousser les moustiques de votre chambre à coucher sans être incommodé. Et en plus, contrairement à d’autres solutions anti-moustiques, vous n’avez rien à faire.

Le meilleur rapport qualité-prix : la lampe anti-moustiques Duronic

Cette lampe anti-moustiques Duronic a un excellent rapport qualité / prix. ©Amazon

Parmi les meilleures lampes anti-moustiques pour faire barrage aux insectes, découvrez celle qui dispose du meilleur rapport qualité-prix. C’est la lampe anti-moustiques Duronic qui remporte sans conteste la première place. Grâce à ses rayons ultraviolets, les insectes sont attirés par la lampe et terminent électrocutés. Elle fonctionne en étant branchée sur une prise électrique et propose une puissance de 20 W. Il s’agit donc d’un modèle de lampe capable de convenir aux grandes pièces. Il est possible de l’accrocher au mur ou au plafond pour la rendre à la fois plus discrète et plus efficace.

La moins chère : la lampe tueur d’insecte Qoosea

Vous ne pourrez pas trouver une lampe anti-moustiques d'aussi bonne qualité et aussi peu chère que celle Qoosea. ©Amazon

La lampe Tueur d’Insectes Qoosea est disponible au prix le plus attractif. Petite et mignonne, c’est une lampe extrêmement facile à nettoyer grâce à un dispositif très ingénieux. Elle est très sécurisée, pour éviter aux plus petits et à vos compagnons à quatre pattes de recevoir un coup de jus par mégarde. Son petit crochet vous permet de la déplacer facilement et de l’accrocher partout. Enfin, elle convient aussi bien à un usage en intérieur qu’en extérieur, car elle résiste à la pluie.

La plus performante : la lampe anti-moustiques Insectaway

La lampe anti-moustiques Insectaway est la plus performante. ©Amazon

Avec un prix plus élevé, la lampe anti-moustiques Insectaway porte bien son nom : elle vous débarrasse des insectes. Bien que son prix soit plus élevé que celui des modèles concurrents, les commentaires clients parlent d’eux-mêmes. C’est sans conteste un piège anti-moustiques de qualité. En la plaçant judicieusement sur le passage des moustiques, vous serez étonnés de les entendre se faire électrocuter à la chaîne. Cette lampe est si efficace pour tuer les insectes volants que son compartiment doit être nettoyé très régulièrement.

La plus esthétique : le piège à insectes Palone

Cette lampe anti-moustiques ira parfaitement avec vos espaces ! ©Amazon

Vous remarquez au premier coup d’œil que le design du piège à insectes Palone est bien différent de celui des autres lampes. Ce modèle ressemble plus à une lampe-tempête qu’à un grand grille-pain. La lampe s’intègre donc mieux à votre décoration, sans que cela nuise à son efficacité pour repousser les moustiques. Elle peut être accrochée facilement, grâce à son crochet pratique. Elle est équipée d’un tiroir amovible qui vous permet d’enlever les insectes morts sans effort. Enfin, elle résiste à l’eau et s’utilise donc dans la chambre comme dans le jardin. Elle est donc parfaite pour vous protéger contre les moustiques et repousser les insectes.

Une lampe simple et efficace : la lampe anti-moustiques Fraxinus

Cette lampe anti-moustiques Fraxinus a vraiment tout pour plaire ! ©Amazon

La lampe anti-moustiques Fraxinus fait son travail sans aucun problème. Pour les plus indécis, c’est un excellent choix avec sa qualité et son prix moyen : ici, aucune fioriture. Vous cherchez à repousser les moustiques ? Cette lampe remplit son rôle. Elle s’occupe même des guêpes, des cousins, des papillons, des mouches et des autres insectes volants. Le modèle peut être posé sur une table ou accroché au mur. Son cordon d’alimentation mesure 1,50 m : vous n’avez pas besoin de tirer de rallonge pour l’utiliser !

Comment choisir sa lampe anti-moustiques ?

L’avantage des lampes à UV ou à lumière bleue est de ne pas se limiter aux moustiques. Elles tuent tous les insectes volants qui sont attirés par sa lumière. Il faut donc bien choisir son modèle en fonction des besoins. Est-ce une lampe que vous allez placer uniquement dans votre chambre ? En avez-vous besoin plutôt de jour ou de nuit ? Pensez à bien vous renseigner pour être sûr de faire le bon choix, car tous les modèles ne se valent pas. Pour récapituler, voici les points les plus importants à considérer au moment de l’achat d’une lampe anti-moustiques :

Son efficacité : elle tue en priorité les moustiques, et pas uniquement les autres insectes volants ;

Sa durabilité : qu’elle soit sur secteur ou rechargeable, il faut qu’elle soit durable ;

Sa facilité d’utilisation : elle doit être nettoyable facilement pour retirer les insectes morts.

Maintenant que vous savez tout sur les pièges à moustiques photocatalytiques, vous pouvez passer de douces nuits d’été sans piqûres et dormir à poings fermés. D’autres modèles plus sophistiqués existent, qui ciblent particulièrement les moustiques et sont donc les plus efficaces. Certaines lampes contiennent un répulsif olfactif en plus, afin d’attirer encore plus de moustiques. L’atout majeur de ces lampes anti-moustiques est de ne contenir aucun produit nocif pour la santé ou l’environnement. Cela signifie donc qu’il n’y a pas besoin d’acheter sans cesse des recharges. Il s’agit donc d’un excellent investissement sur le long terme pour éviter les piqûres d’insectes nuisibles. Si besoin, elle peut également être utilisée en synergie avec une moustiquaire, des sprays et aérosols anti-nuisibles, des insecticides, des prises anti-moustiques ou encore des produits naturels tels que la lavande, la menthe ou l’eucalyptus qui sont eux aussi très efficaces contre les insectes, les larves, les mouches ou les moustiques.