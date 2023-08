Top 5 des meilleures alarmes à installer soi-même et guide d’achat 2023 exclusif : « Comment choisir son dispositif de sécurité ? »

À lire aussi

Voici notre sélection des meilleures alarmes à installer soi-même :

Daewoo security pack premium : la solution ultime pour la sécurité domestique

Ce système d'alarme à installer soi-même est notre coup de coeur. ©Amazon

Protégez votre maison avec le meilleur système d'alarme maison : le pack alarme Premium de Daewoo, l'un des plus prisés du marché. Facile à installer, ce système d'alarme sans fil offre une protection complète. Il comprend quatre contacteurs de porte, deux caméras (intérieure et extérieure), des télécommandes et des badges pour armer ou désarmer la centrale. Avec sa sirène extérieure anti-intrusion, la centrale d'alarme Daewoo security pack premium dissuade efficacement les cambrioleurs. Ce pack permet une installation sans fil, il est facile à installer sur smartphone grâce à l'application Daewoo Home Connect. Il est possible d'ajouter jusqu'à 90 accessoires et plusieurs caméras, ce qui permet d'étendre et de personnaliser votre système de surveillance selon vos besoins. Une autre caractéristique intéressante est la visualisation en temps réel de la vidéosurveillance sur l'application. Vous pouvez donc garder un œil sur votre maison ou votre bureau, où que vous soyez.

AGSHOME alarme maison sans fil : protégez votre foyer en toute simplicité !

Cette alarme Agshome est la plus simple à installer. ©Amazon

Offrez-vous sécurité sans faille à votre maison avec la meilleure alarme sans fil simple : le kit AGSHOME de 15 pièces. Ce système d'alarme est composé d'une station de base, d'un clavier, de dix contacteurs de portes ou fenêtres, d’un détecteur de mouvement et de deux télécommandes. La sirène de 120 décibels dissuade les intrus. Ce système est équipé d'une alarme GSM en temps réel en cas d'intrusion, ce qui assure une sécurité optimale. Il offre la possibilité d'ajouter des détecteurs et d'autres accessoires, pour personnaliser davantage la protection de votre maison. Enfin, son installation est rapide et facile, ne nécessitant ni outils ni vis. Avec ce système, vous pouvez bénéficier d'une solution de sécurité efficace et pratique pour protéger votre domicile.

Somfy 1875230 - Home alarm plus : la sécurité domestique sur votre smartphone !

L'alarme connectée la plus performante est la Somfy. ©Amazon

Découvrez le meilleur système de sécurité connecté avec la Somfy Home alarm plus : une solution complète pour protéger votre maison. Ce pack comprend une sirène extérieure, une sirène intérieure, des détecteurs d'ouverture IntelliTAG, des détecteurs de mouvement, des badges télécommandes et une centrale. Avec cette alarme connectée, vous pouvez contrôler et surveiller votre domicile depuis votre smartphone grâce à l'application Somfy Protect. Les avantages de ce système sont nombreux. Il utilise la technologie brevetée IntelliTAG pour une détection préventive des intrusions. Les badges-télécommandes permettent, en plus, une reconnaissance automatique des utilisateurs. Enfin, cette alarme est compatible avec Amazon Alexa. Avec Somfy Home Alarm Plus, vous pouvez sortir serein : votre domicile est sécurisé.

LeadEdge AS100 système d'alarme intelligent sans fil : le kit d'alarme à petit prix

Ce système de sécurité est à tout petit prix. ©Amazon

La LeadEdge AS100 est la meilleure alarme de maison à petit prix. Elle vous offre une protection efficace. Vous pouvez la contrôler à distance via une application iOS/Android. En cas d'effraction, le transmetteur envoie immédiatement une alerte à votre application mobile. Vous pouvez configurer six modes de zone de défense et régler la puissance du capteur de porte. Une fonction sonnette sans fil, avec 17 morceaux de musique, est également disponible pour personnaliser les notifications. L'alimentation est sur secteur, mais le système dispose également d'une batterie de secours qui peut fonctionner pendant plus de six heures en cas de coupure d'alimentation. Vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à cinquante capteurs à ce système et il est compatible avec d'autres appareils intelligents. Avec le système d'alarme LeadEdge AS100, vous bénéficiez donc d'un excellent système de sécurité pour votre maison.

Kit d'alarme pour maison sans fil, TECPEAK Wi-Fi/GSM : le meilleur rapport qualité-prix

Cette alarme a un rapport qualité / prix imbattable. ©Amazon

La meilleure alarme au meilleur rapport qualité-prix est sans conteste le kit d'alarme sans fil TECPEAK. Il offre une sécurité intégrale à votre maison. Ses fonctions Wi-Fi et GSM permettent de recevoir des alertes par appel, SMS ou via l'application, en cas de vol ou d’urgence. Vous pouvez contrôler l'alarme de sécurité via votre smartphone à tout moment et depuis n'importe où. Le kit comprend une sirène interne et une batterie de secours intégrée, offrant une autonomie de six heures en cas de coupure d'alimentation. Il est possible d'ajouter jusqu'à 100 capteurs et même un détecteur de fumées.

Comment choisir son alarme maison ?

Choisir une alarme de maison adaptée à ses besoins est essentiel pour assurer la sécurité de son domicile. Voici les critères à prendre en compte :

Type d'alarme : les alarmes de maison peuvent être filaires ou sans fil. Les modèles filaires sont un peu plus complexes à installer. Les alarmes sans fil permettent une installation plus facile et flexible ;

Modes de détection : vérifiez les modes de détection pris en charge par l'alarme. Il existe notamment des capteurs de mouvement, des capteurs d'ouverture de porte ou fenêtre, des détecteurs de fumée, etc. Vérifiez que l'alarme propose les fonctionnalités de détection dont vous avez besoin ;

Connectivité : les alarmes peuvent être connectées à un réseau Wi-Fi, GSM ou les deux. La connectivité Wi-Fi permet un contrôle à distance via une application, tandis que la connectivité GSM assure une communication via des appels ou des SMS ;

Contrôle à distance : vérifiez si l'alarme offre une fonction de contrôle à distance via une application mobile. Cela permet de surveiller et de contrôler la maison, à tout moment et de n'importe où ;

Sirène : assurez-vous que l'alarme dispose d'une sirène intégrée puissante pour alerter en cas d'intrusion ;

Compatibilité avec d'autres systèmes : si vous avez déjà des dispositifs domotiques ou de sécurité, vérifiez si l'alarme est compatible avec ces systèmes pour une intégration facile ;

Autonomie et alimentation de secours : certaines alarmes disposent d'une batterie de secours pour continuer à fonctionner en cas de coupure de courant ;

Services supplémentaires : les systèmes d'alarme offrent parfois des services supplémentaires, tels que la surveillance professionnelle, les notifications d'urgence, etc.

En prenant en compte ces critères et en vous appuyant sur notre sélection d'alarmes anti-intrusion, vous pouvez choisir la centrale d'alarme qui répond efficacement à vos exigences et à vos besoins en matière de sécurité.