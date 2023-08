Marre des frais supplémentaires Ryanair ou Easyjet ? Voici l'astuce ultime !

À lire aussi

Bien sûr, comme l'indique cet article, ce sac peut servir à tous vos voyages aériens, mais vous sera tout aussi utile à l'occasion de la rentrée ou pour aller au travail. Un compartiment est prévu pour ranger votre PC, ainsi que vos fardes, vos bics et autres éléments de la vie quotidienne.

Fabriqué en tissu polyester résistant à l’eau, ce sac à dos est conçu pour résister aux aléas des voyages et de vos trajets vers l'université, l'école ou le travail. Fini, les papiers ultra-importants mouillés ou les écouteurs qui prennent l'eau : tout est bien à l'abri dans votre sac waterproof.

Les bretelles et le côté arrière du sac sont équipés d’un matériau en maille respirante, vous garantissant confort et ventilation lorsque vous le portez longtemps. De plus, des sangles de compression latérales assurent une compression maximale et empêchent vos articles de se balancer pendant le voyage. Une bande réfléchissante sur l’épaule assure votre visibilité dans l’obscurité, ce qui est particulièrement utile lors des déplacements nocturnes.

Ce sac de voyage multifonction 3-en-1 offre une flexibilité ultime. Vous pouvez le porter à la main grâce à sa poignée confortable sur le dessus, ou le porter sur votre dos en utilisant les bretelles réglables en longueur pour plus de commodité. Si vous voyagez avec une valise de cabine plus grande, vous pouvez également le fixer à l’arrière de votre valise à roulettes grâce à la sangle de bagage intégrée.

L’éternelle question avant les voyages en avion : que pouvez-vous prendre comme bagage en cabine chez Ryanair ? Si vous avez un billet basique (le moins cher), vous ne pouvez avoir qu’un seul sac en cabine. Celui-ci ne pourra pas être plus volumineux que 40 cm * 20 cm * 25 cm. Dépasser ces dimensions pourrait vous exposer à des frais supplémentaires. Le sac à dos que nous vous proposons respecte les conditions. Si vous souhaitez transporter plus de bagages avec vous, il sera nécessaire de prendre un ticket plus cher (le "regular", par exemple).