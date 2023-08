Stop aux blessures typiques de bureau : cette souris ergonomique est à -30 % et va vous rendre la vie meilleure devant votre ordinateur

Contrairement aux traditionnelles, elle permet à son utilisateur de garder le bras ainsi que le coude dans une position naturelle afin de travailler et ainsi, prévient des blessures. Une occasion en or d’éviter de se faire inutilement mal, d’autant que la souris Logitech Lift est actuellement en promo à -30 %. Pour un prix imbattable chez Amazon.

Est-ce une bonne affaire ?

Actuellement à 56€ grâce à la promotion d’Amazon, la souris ergonomique Logitech Lift est à un prix jamais vu auparavant. En comparant avec d’autres sites, le résultat est implacable : 70€ chez Coolblue et Vanden Borre, 72.99€ chez MediaMarkt. La différence se calcule à plus de 14€. C’est sans doute pour ça que plus de 1229 utilisateurs ont évalué la souris à plus de 4.6/5 chez Amazon.

À lire aussi

La souris ergonomique verticale Logitech Lift

Une concentration et une productivité maximales : Optez pour la souris d’ordinateur sans fil Logitech Lift pour une expérience de travail plus relaxante et concentrée. Ses boutons personnalisables, ses clics silencieux et son défilement fluide vous permettent de rester focalisé sur vos tâches, tout en évitant les distractions inutiles.

Une souris ergonomique Logitech Lift à un prix imbattable. ©Amazon